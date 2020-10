Steuern für Aktionäre werden in Basel-Stadt nicht gesenkt

«Respektlos gegenüber der Bevölkerung», «absolut quer in der Landschaft», «hier ist eine rote Linie»: Von Anfang an griffen die linken Parteien gestern im Basler Parlament die von bürgerlicher Seite geforderte Senkung der Dividendenbesteuerung scharf an.

Die Motion, die im Juni bei der ersten Runde noch an die Regierung überwiesen worden war, löste im Basler Grossen Rat wenige Wochen vor den Gesamterneuerungswahlen einen Grundsatzstreit aus. Der FDP-Motionär hatte gefordert, als Ausgleich für die Einführung der Topverdienersteuer, die zuvor mit dem Basler Kompromiss zur Unternehmenssteuerreform beschlossene Erhöhung der Teilbesteuerung von Dividenden von 50 auf 80 Prozent teilweise wieder zurückzunehmen.

Bürgerliche ärgern sich über den Kurswechsel der GLP

Anfang Woche hatten die bürgerlichen Fraktionen der CVP, FDP, LDP und SVP angesichts der Coronakrise ihre Forderungen noch abgeschwächt. Sie schlugen mit einem Änderungsantrag eine Senkung der Teilbesteuerungsquote auf nur noch 70 Prozent vor. Und sie plädierten dafür, die Teilrevision des Gesetzes nicht wie ursprünglich gefordert rückwirkend auf den 1. Januar 2020, sondern erst auf Anfang 2022 in Kraft zu setzen.

Doch im Parlament standen die Bürgerlichen von Anfang an auf verlorenem Posten. Bei den früheren Abstimmungen über das Anliegen hatten die Grünliberalen der bürgerlichen Hälfte des Grossen Rats noch zu einer Mehrheit verholfen. Nun vor der entscheidenden Abstimmung aber hatte das GLP-Dreiergrüppchen angekündigt, die von der Regierung ausgearbeitete Vorlage nicht zu unterstützen und brachte die Möglichkeit einer abgestuften Besteuerung der Dividenden ins Spiel.