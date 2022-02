Stiftung «Cohen-Umbrecht-Vogts» Entartet – zerstört – rekonstruiert Die Geschichte einer ausserordentlichen Sammlung expressionistischer Werke – wie über 200 von ihnen ins Lörracher Dreiländermuseum kamen.

Margret Umbach, 1932 porträtiert von Gabriele Münter. Sammlung Dreiländermuseum, Foto: Axel Hupfer © VG Bild-Kunst, 2022

Es ist ungewöhnlich, dass ein regionales Museum wie das Dreiländermuseum im Besitz Hunderter expressionistischer Werke berühmter Künstlerinnen und Künstler wie Nolde, Beckmann, Dix, Heckel, Kollwitz, Kandinsky, Schmidt-Rottluff oder Modersohn-Becker ist. Erklären lässt sich dies aus dem Schicksal von Margret Umbach und ihren beiden Ehemännern Walter Cohen und Richard Vogts. Umbach und Vogts lebten nach dem Zweiten Weltkrieg in Lörrach.

Margret Umbach (1892–1960) war eine moderne, junge Frau und selber Künstlerin. Die Expressionistin Gabriele Münter, von der sie 1932 mit einer Zigarette in der Hand porträtiert wurde, lernte sie sehr wahrscheinlich über ihren ersten Ehemann, Walter Cohen (1880–1942), kennen. Als die beiden am 1. Mai 1920 heirateten, ist Umbach 27 Jahre alt und setzt sich mit Scherenschnitten, Porträtzeichnungen und Batiks als selbstständige Künstlerin durch.

Cohen war mit August Macke befreundet

Cohen, damals fast 40 Jahre alt, ist ein Verfechter neuer Kunstströmungen, Leiter der Gemäldegalerie des Düsseldorfer Kunstmuseums, renommierter Kunstexperte und Sammler der damaligen Avantgarde. In seiner Sammlung waren Arbeiten von August Macke, mit dem er befreundet war, Franz Marc und auch Paul Klee vertreten.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 begannen für ihn die Schwierigkeiten und Repressalien. Seit 1922 war Cohen Beamter und wurde nun als Jude entlassen. Es folgte 1935 die Ausbürgerung sowie gesundheitliche und finanzielle Probleme, die zur Entfremdung der nicht-jüdischen Ehefrau führte. Ende 1938 wurde die gemeinsame Wohnung aufgelöst und Umbach zog zu Ihren Eltern nach Bonn. 1942 wurde die Ehe geschieden. Cohen wurde im gleichen Jahr ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert, wo im Oktober 1942 starb.

Fast die gesamte Sammlung wurde im Krieg zerstört

Im August 1942 heiratete Umbach erneut. Den 15 Jahre jüngeren Richard Vogts (1906–1984) hatte sie noch mit ihrem Ehemann kennen gelernt. Er studierte zwar Rechtswissenschaften, interessierte sich aber als Sohn eines Kunstmalers sehr für Kunst. Das Ehepaar zog in das von den Nazis besetzte Mulhouse, wo Vogts, der Soldat war, als Finanzbeamte eingesetzt wurde. Die Kunstsammlung von Cohen, die in Düsseldorf eingelagert war, holte das Ehepaar ins Elsass. Sie wurde dort im Krieg zerstört. Nur wenige Werke wie das Münter-Bild wurden gerettet, weil sie in Deutschland in der Obhut eines Museumsdirektors waren.

1943 wird Vogts an die russische Front abkommandiert. Nachdem ihm die Flucht aus der Gefangenschaft gelang, trifft das Ehepaar im Sommer 1945 wieder zusammen und baut sich in Lörrach eine neue Existenz auf. Von 1950 bis 1965 ist Vogts Direktor des dortigen Finanzamts. Vorher musste er sich noch einem Entnazifizierungsverfahren stellen, da der Eintritt in die SA Voraussetzung für die Zulassung zum Juristenexamen war.

Gemeinsam beginnt das Ehepaar die zerstörte Sammlung Cohens wieder aufzubauen. Nach dem Tod Umbach 1960 widmet sich Vogts verstärkt dem Erwerb von Kunstwerken und sammelt auf Auktionen in ganz Deutschland vornehmlich Druckgrafische Arbeiten der Expressionisten, die Cohen persönlich kannte. In seinen letzten Lebensjahren (1978–1984) übergibt er die Sammlung dem damaligen Museum am Burghof und wählt für sie den Namen «Stiftung Cohen-Umbach-Vogts».