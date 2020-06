«Stimmen und Stimmungen»: Pauluskirche wird Basler Chorzentrum

Als «vernünftig» bezeichnete Pfarrerin Dietrich den damaligen Entscheid der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche, den Standort Paulus zu schliessen . Das abnehmende Interesse an kirchlichen Veranstaltungen und die immer schwieriger werdende Suche nach Nachwuchs hat die Kirchgemeinde Basel West dazu bewogen, sich künftig auf die Standorte Peterskirche, Johanneskirche und das Gemeindehaus Stephanus zu konzentrieren. Seither sind die Türen der Pauluskirche bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Ein Bauwerk, das als markanter Orientierungspunkt im heutigen Stadtbild fest verankert ist. Karl Moser, dessen Architekturbüro im Jahr 1896 den Wettbewerb des Baudepartements für einen Kirchenneubau gewann, hat auch den Badischen Bahnhof und die Antoniuskirche entworfen.

Knapp ein Jahr nach der vorübergehenden Schliessung, präsentiert eine Projektgruppe rund um die Courvoisier Stadtentwicklung GmbH das Projekt «Kulturkirche Paulus». Angestrebt wird die erfolgreiche «Übergabe» des Bauwerks an den Trägerverein Mitte 2021. Die neuromanische Kirche wird künftig unter dem Motto «Stimmen und Stimmungen» auf vier Pfeilern stehen. Sie soll ein Ort der Kultur, ein Ort des Feierns, der Spiritualität und des Verweilens werden. Konkret bedeutet dies: Die Pauluskirche soll zum Zentrum der Basler Chöre werden und als Konzertaustragungsort und Kulturlabor dienen. Aufgrund ihrer Grösse bietet sich die Kirche – gerade auch in Zeiten von Corona – dafür an, da viele Chöre nach Möglichkeiten suchen, mit genug Abstand proben zu können. Als Partner für den kulturellen Pfeiler und die Orgelnutzung steht die Projektgruppe im Kontakt mit der Musikakademie Basel und dem Verband Chorleitung Nordwestschweiz. Ein Ort des Feierns ist die Pauluskirche schon länger und soll es auch bleiben. Auch zukünftig sind Veranstaltungen wie Hochzeiten, Jubiläumsfeiern oder Matur- und sonstige Abschlussfeiern eingeplant.

Eingangstor und Herzstück des Quartiers

Einen kirchlichen Spirit soll das Bauwerk indes beibehalten, weshalb weiterhin Abend- und Fest-gottesdienste stattfinden werden. Die Durchführung übernimmt allerdings nicht mehr die Kirchgemeinde Basel West, sondern die Kirche Kreativ, die den Fokus darauf legt, Menschen, die sonst keinen Zugang zur Kirche finden, zum Besuch eines Gottesdiensten der spezielleren Art motivieren zu können. Kirchenratspräsident Lukas Kundert betont gegenüber dieser Zeitung die Wichtigkeit einer weiterführenden Nutzung des Sakralbaus: «Die Pauluskirche ist die letzte Kirche aus der Zeit vor der Trennung von Kirche und Staat in Basel.» Die Tatsache, dass heute sehr viele Leute Sakralität nicht mehr in Kirchen ausleben würden, sondern an Konzerten und sonstigen kulturellen Veranstaltungen, untermaure die Wichtigkeit und Richtigkeit dieses Projekts.