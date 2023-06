Rücktritt Nicht immer erfolgreich, aber prägend: Das ist die Regierungsbilanz von Thomas Weber

Bei seiner Wahl in die Baselbieter Regierung 2013 erhielt Thomas Weber wenig Vorschusslorbeeren. Doch er überraschte in den vergangenen Jahren Freund und Feind. Die Fusion der Spitäler beider Basel ist – obwohl in der Stadt an der Urne gescheitert – die grosse Hinterlassenschaft des SVP-Manns aus dem Oberbaselbiet.