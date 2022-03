Stimmungsbild Ein würdiger Abschluss für das Basler Fasnachts-Comeback Eine Prise Melancholie liegt ihm immer bei, dem Endstreich, dem Abschluss der Fasnacht. Doch es scheint, als überwog dieses Jahr die Freude über das Stattfinden – und das sogar in der letzten Stunde vor dem Einmarsch der Putzequipe.

Die letzte Nacht der «drey scheenste Dääg» begann im Cliquekeller der «Basilisgge». Kaum durch die Menge gedrängt und in die Ecke zu den Kollegen gezwängt («e Waggis bitte»), wagt sich der erste Schnitzelbank auf den als Bühne missbrauchten Festtisch und «brinzlet» seine Verse.

Die Pechvögel mit Sitzplatz an besagtem Tisch bekommen nicht nur abwechselnd Kostümsäume und Helgen ins Gesicht geschwungen, sondern werden auch unerbittlich in die Pointen eingebaut – zur grossen Erheiterung aller Beteiligten.

6 Bilder 6 Bilder Die Aabrennte Mona Martin

Ein «Bangg» jagt den nächsten. Darunter «Der Keenig vo Baasel», der «Fäldschnäggli-Bangg» und «Die Aabrennte». Zu auffallend vielen Emotionen für ein Thema («Y schaff vo dehei...»): das Homeoffice. Der ausgelassene Applaus nach der Pointe «Lukas (Engelberger), ...blyb doch dehei!!!» scheint allen aus der Seele zu sprechen. Die Pointe bringt die Stimmung der ersten Basler Fasnacht nach Corona auf den Punkt: Erleichterung und Freude darüber, wieder gemeinsam auf der Gasse zu sein. Das ist zu spüren, auch zu fortgerückter Stunde.

Die Aabrennti in Aktion. Mona Martin

Grosse Müdigkeit vor dem Endspurt

Natürlich gibt es in den letzten Stunden des Narrentreibens auch Durchhänger. So sind die Strassen um halb zwei Uhr am Morgen rund um den Spalenberg zwar voller Räppli ansonsten aber auffallend leer. Ohne Larve und mit glasigem Blick ins Leere sitzen vereinzelt kleine Grüppchen von müden Fasnächtlerinnen auf dem Sims eines Schaufensters oder auf den Treppenstufen eines Hauseingangs. Abgelegte Larven ruhen sich vor dem Restaurant Sperber auf ihren Trommeln aus und warten auf ihre Besitzer.

Treu ergeben warten die Larven auf ihre Besitzerinnen und Besitzer. Mona Martin

Nur eine halbe Stunde später pfeift, trommelt und schränzt es aber wieder als würde es keinen Morgen geben. Zwei unverbesserliche Gässler werden äusserst energisch aus der Laufbahn spediert, als sie versuchen, sich durch die Pfeiferinnen über die Strasse zu schmuggeln. Vor dem Hotel Basel wird es eng, es kreuzen sich drei Cliquen mit Laternen. An der Seite kommt noch eine kleine und verdrängt Zuschauende eng an den immer noch hoch frequentierten Wurststand. Fast wähnt man sich im Morgenstreich.

Sentimental aber

Weiter unten Richtung Marktplatz geht es ein wenig gemächlicher zu. Ein Mitglied der «Druggknepf» sieht verträumt lächelnd dem Treiben zu: «Es war irrsinnig wieder Fasnacht zu machen!», erzählt sie strahlend. Einzig hätte sie sich noch mehr kostümierte Leute gewünscht unter den Zuschauenden.

Überrascht, wie «frisch» sie so kurz vor dem Endstreich noch aussieht: Ein Mitglied der «Druggknepf». Mona Martin

So sei ein wenig viel Grau dabei gewesen. Aber durch den fehlenden Cortège hätten sich Aktive und Passive mehr vermischt als sonst, das habe sie schön gefunden. Dann muss sie weiter, ihre Clique wartet. Für ein Foto reicht es aber noch.

Langsam ist das Ende spürbar. Das bestätigt auch Marcel W. Buess von der IVB Behindertenselbsthilfe: «Ich bin nun auch froh, wenn es vorbei ist.» Jetzt gehe es dann ans Aufräumen, um Punkt vier werde eingeladen, damit die Reinigung durchfegen könne. Die Fasnacht 2022 ist Buess 25. und so sieht er auch der letzten Anstrengung gelassen entgegen. Auf die Frage, ob diese Fasnacht nach der langen Coronapause anders gewesen sei, meint er: «Es hatte definitiv weniger Leute». Er merke das am Umsatz, er sei um rund 25 Prozent tiefer als die letzten Jahre, wobei hier das ausgefallene Guggenkonzert sehr ins Gewicht falle.

Marcel W. Buess ist seit 25 Jahren dabei. Mona Martin

Und dann das Ende

Es ist kurz vor vier. Die Cliquen formieren sich noch ein letztes Mal zu einem grossen Ganzen und blasen den Winter hinfort. Liebevoll nimmt die Wettstai-Clique ihre Laterne in die Mitte, um sich mit einem allerletzten Marsch von ihr zu verabschieden und somit von der diesjährigen Fasnacht.

Zwei, drei ziehen schon die Larven aus und wollen sich den Emotionen hingeben. Doch halt, es sind noch drei Minuten bis vier! Und so wird das Piccolo nochmals angesetzt, die letzte Energie verspielt und danach umarmt und geherzt, gejubelt, geklatscht – und da und dort glitzert das eine oder andre Tränchen.

Während am Gemsberg noch die letzten Töne verklingen, sind am Marktplatz schon einige der 200 Fasnachtsreinigungskräfte am Wuseln. Es geht ratzfatz: Drei Lastwagen, mehrere Wischwägeli und kleine Putzwagen mit Baggerschaufeln unterstützt von Strassenwischern fallen auf dem Marktplatz ein und gehen den Räppli, Bierdosen, Glasflaschen und Plastiksäcken an den Kragen.

Auch auf der Mittleren Brücke war die Putzequipe der Stadt unterwegs. Roland Schmid

Die Maschinen und die Wischer eint eine grosse Eile, so gross, dass die Baggerschaufel auf den Tramgleisen Funken stiebt. Am Morgen um sechs sollen die ersten Frühaufsteher keine Spuren mehr von der Fasnacht 2022 sehen. Und auch wenn dieses Jahr weniger als die Hälfte an Abfall (ca. 108 Tonnen) als in den letzten zehn Jahren (ca. 240 Tonnen) anfielen, sieht wenig Arbeit anders aus.