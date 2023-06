Stinkwurz Bestialischer Gestank lockt Hunderte Schaulustige an – Warteschlange bis vors Spalentor Am Montag hat die Titanwurz im Botanischen Garten der Universität Basel wieder mal ihre Blüte geöffnet – das seltene Schauspiel wollten sich viele Baslerinnen und Basler nicht entgehen lassen.

Die Schlange um den indonesischen Riesen zu sehen, hörte nicht auf. Die Besuchenden standen 45 Minuten an. Bild: Neomi Agosti

Sie blühte zuletzt 2021. Mitten im Lockdown. Also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, quasi.

Nun hatte der Botanische Garten der Universität Basel das seltene Spektakel erneut angekündigt. Für den Montag: Die Titanwurz werde wieder ihre Blüte öffnen – und ihren elenden Gestank verbreiten.

Nach 2021 hat die Titanwurz im Botanischen Garten der Universität Basel wieder einmal geblüht und ihren Gestank verbreitet. Bild: Neomi Agosti

Das wollten sich viele nicht entgehen lassen. Die Warteschlange führte zeitweise bis auf die Strasse. War gegen hundert Meter lang. Um den Ansturm zu bewältigen, war die Halle gestern ausnahmsweise bis 23 Uhr geöffnet.

Adressaten des Gestanks sind eigentlich Aas-Käfer

Bis dahin hatte hoffentlich alle, die das wollten, ein Näschen des selten zu erhaschenden Titanwurz-«Duftes» nehmen können. Die Blüte der Titanwurz dauert nur zwei Tage. Die Pflanze wird während der Blüte bis zu 40 Grad heiss.

Mit dem Gestank – Nasenzeugen sagen, er erinnere sie an Kot und Aas – will die riesige Pflanze Aas-Käfer anlocken, die wiederum die Bestäubung der Blüten besorgen sollen. Während sie sich am Nektar satt fressen.