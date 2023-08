strafgericht Arbeitszeugnisse selbst gebastelt: Falschem Pflegehelfer droht Landesverweis Ein 32-jähriger Mann steht wegen massiver Kreditkartenmissbräuche vor Gericht. Er erschlich sich mit einem gefälschten Abschluss auch einen Job im Basler Unispital.

Der Angeklagte gibt zu, einen Bachelor of Science in Pflege gefälscht zu haben. Das Basler Universitätsspital fiel darauf hinein. Symbolbild: Keystone

«Ich bin seit 21 Jahren in der Schweiz. Ich habe keine Zukunft in der Elfenbeinküste. Ich wollte kein Betrüger werden – ich wollte den Leuten helfen», erklärte der 32-jährige Mann am Montag im Basler Strafgericht verzweifelt. Gerungen wird in seinem Fall vor allem um das Strafmass, doch noch stärker beschäftigt ihn der drohende Landesverweis: Die Anklage lautet auf gewerbsmässigen Betrug, und dieser Tatbestand gehört zu den sogenannten Katalogtaten.

Als Zwölfjähriger kam er aus der Elfenbeinküste in die Schweiz. Nach den obligatorischen Schulen absolvierte er einen Pflegehelferkurs beim Roten Kreuz. Weitere Ausbildungen lagen nicht drin. Eine Sprachbehinderung verschlechterte seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt massiv.

Auch vor Gericht konnte er sich am Montag mündlich nur mit grosser Mühe verständlich ausdrücken. «Ich konnte damals keinen Job finden. Ich sage nicht, was ich gemacht habe, war gut. Aber ich bin ein Mensch, und ich habe Angst gehabt», erklärte er schluchzend. Zur Diagnose gehören auch Depressionen. Inzwischen bezieht er eine Teilinvalidenrente.

Zeugnisse gefälscht, Kreditkarten unter fremden Namen bestellt

Im April 2019 meldete er sich als potenzieller Arbeitgeber auf der Jobplattform jobcloud.ch an. Dabei nutzte er die Identität eines tatsächlich existierenden Genfer Arztes. So konnte er rund 28’000 Bewerbungsdossiers im Gesundheitsbereich einsehen. Zugang hatte er auch auf Arbeitszeugnisse und Ausbildungsbescheinigungen.

Die Angaben waren nützlich: Kurzerhand fälschte er sich einen Bachelor of Science in Pflege der Westschweizer Fachhochschule und bastelte sich zwei gute Arbeitszeugnisse zusammen. So fand er beim Basler Universitätsspital eine Anstellung als Fachperson Gesundheit.

Weitere Personendaten nutzte er, um Kreditkarten zu bestellen. Oft halfen dabei verwaiste Briefkästen an diversen Basler Adressen. Ein paarmal ging das gut. Insgesamt bezog er so über 50’000 Franken. Doch im Februar 2022 erwischte man ihn. Der 32-Jährige sass daraufhin während über drei Monaten in Untersuchungshaft. Das sei ein Schock für ihn gewesen, betonte er vor Gericht.

Staatsanwaltschaft fordert teilbedingte Strafe plus Landesverweis

Nach der Untersuchungshaft fand er zwar wieder eine Anstellung in einem Pflegeheim. Doch als der Arbeitgeber vom laufenden Verfahren erfuhr, verlor der Mann den Job wieder. Seit Dezember arbeitet er nun in einem anderen Heim: Dort kennt man seine Geschichte, offenbar ist man bislang mit ihm zufrieden.

Staatsanwalt Karl Aschmann verlangte Schuldsprüche wegen gewerbsmässigen Betruges, Urkunden- und Ausweisfälschung sowie Kreditkartenmissbrauchs. Eine teilbedingte Strafe von 25 Monaten sei angebracht, davon 10 Monate unbedingt. Auch soll das Gericht einen Landesverweis von fünf Jahren verhängen. Grund dafür sind auch mehrere Vorstrafen wegen ähnlicher Betrügereien.

Verteidiger Michael Angehrn hingegen sagte, man solle seinem Mandanten nochmals eine Chance geben. «Es wurde ihm über das Internet alles sehr einfach gemacht. Er ist intelligent und lernfähig, was aufgrund seiner Kommunikationsschwäche schnell übersehen wird.»

Eine bedingte Strafe genüge, und auch ein Landesverweis sei nicht im öffentlichen Interesse: Er pflege nun Inkontinenzpatienten, und im Pflegebereich mangle es an gutem Personal, so Angehrn. Das Dreiergericht fällt das Urteil am Dienstag.