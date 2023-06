Strafgericht Hablützel-Bürki vs. Nigon: Bedingte Geldstrafe für die SVP-Grossrätin – sie wird Berufung einlegen Gianna Hablützel-Bürki wird durch das Strafgericht Basel der mehrfachen Verleumdung schuldig gesprochen. Grund sind zwei Beiträge in den sozialen Medien. Ihre Anwältin sagt klar: «Wir werden Berufung einlegen.»

Fechterin vs. Fechter: Am Donnerstagnachmittag versammelten sich die Parteien für den Prozess. Bild: Christoph Zehnder

Im rappelvollen Saal des Strafgerichts Basel-Stadt lieferten sich die Anwältin der SVP-Grossrätin Gianna Hablützel-Bürki und der Anwalt des künftigen LDP-Grossrats Gabriel Nigon einen regelrechten Schlagabtausch. Die Fronten zwischen den beiden ehemaligen Fechtern sind verhärtet.

Grund dafür: Ein Post von Hablützel-Bürki auf den beiden Plattformen Linkedin und Facebook, der gemäss Nigon und der Privatklägerschaft ehrverletzend sei und als Verleumdung gelte. Die Privatklägerschaft, bestehend aus fünf Männern, allesamt Fechter, stellte einen Strafantrag, worauf die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen die Grossrätin erliess.

Hablützel-Bürki reagierte mit einer Einsprache, was zum Prozess am Donnerstag führte. Am Ende der Verhandlung sprach Richter Mehmet Sigirci sein Urteil: schuldig der mehrfachen Verleumdung und eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 180 Franken. Darüber hinaus muss sie den fünf Privatklägern eine Parteientschädigung von beinahe 10'000 Franken zahlen plus die Verfahrenskosten tragen.

Eine lang andauernde Fehde

Gianna Hablützel-Bürki schrieb 2021, einen Tag vor der Generalversammlung des Schweizerischen Fechtverbandes, einen Beitrag, in welchem sie von einem Verstoss gegen die Ethik-Charta von Swiss-Olympics und von Stimmenkauf sprach. Sie nannte sieben – in der Gerichtsverhandlung als «Alte Garde» bezeichnete – Vorstandsmitglieder namentlich. Weiter forderte sie in einem weiteren Post einen kompletten Führungswechsel. Drei Tage später erwirkten die Betroffenen eine sogenannte superprovisorische Verfügung, aufgrund welcher sie die beiden Beiträge zu löschen habe.

Im Laufe der Verhandlung wurde es immer wieder laut. Die Verteidigerin, die Medienanwältin Rena Zulauf, liess nichts anbrennen. Während der Befragung ihrer Mandantin wurde sie durch Richter Sigirci ermahnt, die Fragen zum Prozessgegenstand zu stellen. In ihrem Plädoyer sprach Zulauf über eine Fehde zwischen Nigon und Hablützel-Bürki, die seit knapp zwanzig Jahren ein Thema sei.

Ein Argument stütze sich auf einen Artikel im «Blick», der im besagten Beitrag angehängt war. Im Beitrag, der den Titel «Schlammschlacht der Schweizer Fecht-Bosse» trägt, wird kritisch über Geschehnisse berichtet, die im Vorfeld der Generalversammlung und der neuen Präsidentenwahl des Schweizerischen Fechtverbands berichtet. Laut Zulauf habe sich Hablützel-Brüki in ihrem Post darauf bezogen.

Auf in Runde zwei!

Klägerschaftsanwalt Niklaus Ruckstuhl bezeichnete ein Argument seiner Gegenanwältin als «dümmliche Bemerkung», worauf Zulauf ihn darauf hinwies, dass dies eine strafrechtliche Beschimpfung sei. Für die anwesende Schulklasse wurde die Gerichtsverhandlung aufgrund von Sticheleien und Provokationen zu einem regelrechten Ereignis.

Nach der Urteilsverkündung versammelten sich beide Parteien im Innenhof des Strafgerichts – mit genügend Abstand. Hablützel-Bürkis versammelte Familie formte eine Traube um die ehemalige Spitzensportlerin. Die Klägerschaft verliess den Platz nach kurzer Zeit. Rena Zulauf sagte zur bz: «Wir werden Berufung einlegen.»