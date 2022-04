Strafgericht Basel-Stadt Mann würgt ÖV-Fahrerin und kommt vor Gericht: «Man kann nicht einfach Corona die Schuld geben» Im Oktober 2020 würgte ein 32-Jähriger eine weitere ÖV-Fahrerin. Nun ist es am Basler Strafgericht zu einem Schuldspruch gekommen.

Im Zug verlor ein Mann die Beherrschung und würgte eine Frau, weil sie ihre Maske nicht trug. FRI

«Er hatte Angst, an Corona zu sterben. Er ist unter grossem Druck gestanden», betonte Verteidigerin Tanja Schneeberger am Donnerstag im Basler Strafgericht. Ihr Mandant habe als Risikopatient unverhältnismässig grosse Angst gehabt, weil er selber eben keine Maske tragen könne.

Der Vorfall spielte sich im Oktober 2020 im Zug von Basel nach Rheinfelden ab: Der heute 32-jährige Mann erblickte eine Frau, die sich nicht an die Maskentragepflicht hielt. «Sie zog die Maske runter und fing an zu telefonieren», erklärte er vor Gericht. Dann habe er sie angesprochen, aber sie habe nicht reagiert. Er selber trug keine Maske. Aber er zeigte ihr sein ärztliches Attest, das ihn vom Tragen einer Gesichtsmaske dispensiert. «Ich kann keine Maske tragen, sonst bekomme ich Panikattacken», sagte er dazu am Donnerstag.

Beschuldigter suche Anerkennung und Aufmerksamkeit

Als die Frau weiterhin nicht reagierte, fing er an, sie zu würgen. Die Frau schrie um Hilfe, andere Passagiere griffen ein und zogen den 32-Jährigen weg. In Rheinfelden nahm die Polizei ihn fest, er sass zwei Tage in Haft. Eine Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1.03 Gewichtspromille. Zuvor hatte der Mann nach eigenen Angaben etwa fünf Liter Bier getrunken.

Laut seinen Eltern und seiner Therapeutin ist der Mann Autist, der vom Gericht beauftragte Gutachter hingegen spricht von einer kindlichen Entwicklungsverzögerung, dazu käme eine Alkoholsucht. Er lebt in einer Wohngruppe im Kanton Baselland und hatte dort auch schon Ärger, weil er entgegen den Hausvorschriften grössere Biervorräte lagerte. Er bezieht eine halbe Invalidenrente von monatlich 700 Franken, dazu arbeitet er Teilzeit als Logistiker.

Die Verteidigerin betonte, er suche Anerkennung und Aufmerksamkeit. Die Autismusstörung erkläre auch, weshalb er im konkreten Fall nicht einfach das Zugabteil gewechselt habe. Eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten genüge.

Frau war nach Vorfall fünf Monate lang krankgeschrieben

«Der Vorfall wäre wohl nicht passiert, wenn es die Maskenpflicht im Zug nicht gegeben hätte. Aber man kann nicht einfach Corona oder der Maskenpflicht die Schuld geben», fand Staatsanwältin Simone Lustenberger. Sie forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 26 Monaten, diese sei zu Gunsten einer stationären Therapie aufzuschieben.

Opfervertreterin Kathrin Bichsel betonte, ihre Mandantin habe sich nach dem Vorfall lange nicht aus dem Haus getraut und litt nun auch unter Panikattacken. Die Frau war nach dem Angriff fünf Monate lang krankgeschrieben. Nebst dem Lohnausfall verlangte Bichsel eine Genugtuung von 12’000 Franken für ihre Mandantin.

Stationäre Suchtmassnahme und hohe Kosten

Das Dreigericht fällte schliesslich einen Schuldspruch wegen Gefährdung des Lebens. Das Strafmass betrug 24 Monate unbedingt, allerdings wird die Freiheitsstrafe zu Gunsten einer stationären Suchtmassnahme aufgeschoben. Diese ist auf die Dauer von drei Jahren beschränkt und kann vom Gericht höchstens einmal verlängert werden. Gerichtspräsident Markus Hofer sagte in der Urteilsbegründung:

«Wenn Sie mit Alkohol sich selber schädigen, dann ist das das Eine. Aber hier haben Sie ganz klar jemanden gefährdet, die Schwelle des Todes ist relativ nah gelegen.»

Bei den Kosten türmen sich gewaltige Summen für den 32-Jährigen auf: Er muss der Frau eine Genugtuung von 6000 Franken bezahlen, über 7100 Franken an Lohnausfall übernehmen und auch deren Anwaltskosten von knapp 7000 Franken bezahlen. Dazu kommen insbesondere aufgrund der aufwendigen Gutachten Verfahrenskosten von über 15’000 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.