Strafgericht Basel Schockanrufe: Geldkurierin gab sich als Stawa-Mitarbeiterin aus - sie wurde erwischt und wird nun ausgeschafft Eine 25-jährige Frau aus Mannheim flog in Basel bei einer Geldübergabe auf. Die Opfer wurden zuvor mit dreisten Schockanrufen dazu gebracht, hohe Geldsummen abzuliefern.

Oft werden ältere Menschen mit Schockanrufen überrumpelt und gedrängt, viel Geld als angebliche Kaution auszuhändigen. Imago/Fotostand

Es war ein Schockanruf: Im August 2022 rief ein unbekannter Mann eine Frau im Basler Neubadquartier an und gab sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus. Er erzählte eine wilde Geschichte, wonach ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und dringend eine Haftkaution von 120 000 Franken hinterlegt werden müsse.

Die Frau geriet in Panik, zumal ihre Tochter früher tatsächlich Probleme mit der Polizei gehabt hatte. So bot sie an, 60 000 Franken zu bezahlen, da sie so viel zu Hause in ihrem Safe hatte. Der Anrufer fand, das sollte vorläufig als Kaution reichen, setzte aber zeitlichen Druck auf: Die Kaution müsse in den nächsten 40 Minuten gestellt werden.

Geldübergabe von 60 000 Franken direkt vor dem Basler Strafgericht

So eilte die Frau mit 60 000 Franken in einer Tasche zum Basler Strafgericht an die Schützenmattstrasse, traf dort auf dem Trottoir, wie vereinbart, eine angebliche Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft und übergab das Geld. Die Zweifel kamen erst später, das Geld war weg.

Eine Woche später klingelte bei einer anderen Frau im Gundeldingerquartier das Telefon, diesmal gab sich ein Mann als Polizist aus, auch diesmal drohte der Tochter die Haft, zusätzlich rief eine Frau im Hintergrund «Mama, hilf mir». Auch diesmal war eine angebliche Kaution fällig, sie wurde von 400 000 auf 80 000 Franken heruntergehandelt. Damit die Bank nicht misstrauisch werde, solle sie sagen, sie benötige das Geld für den Kauf einer Immobilie, so der Rat.

Das zweite Opfer wurde rechtzeitig misstrauisch

Bevor sie zur Bank ging, wurde ihr eingeschärft, die Mobiltelefonverbindung bloss nicht zu unterbrechen, die Betrüger wollten offensichtlich den Ablauf kontrollieren. Die Frau wurde skeptisch und informierte eine Bankmitarbeiterin per Zettelnotiz: Wenige Minuten später war die Polizei alarmiert und die Frau mit einer mit leeren Couverts vollgestopften Tasche unterwegs. Beim Badischen Bahnhof klickten bei der Übergabe dann die Handschellen.

Festgenommen wurde eine 25-jährige Frau aus Mannheim. Laut dem ersten Opfer war es auch sie, die eine Woche zuvor die 60 000 Franken entgegengenommen hatte. Am Donnerstag gab sie vor dem Basler Strafgericht ihre Verwicklung in beide Fälle zu. Sie sei von einem Paar in Deutschland angeworben worden, habe aber nicht gewusst, um was es genau gehe.

Für das Abholen der 60 000 Franken erhielt die 25-Jährige einen Lohn von 1000 Franken. Sie hat selber zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren, einer der Väter sitzt wegen Betruges in einem Gefängnis in Berlin. Sie sitzt seit August im Frauengefängnis Hindelbank, vor Gericht erzählte sie unter Tränen, sie habe deshalb den Geburtstag ihrer Kinder verpasst. Immerhin habe sie via Skype Kontakt, die Kinder seien derzeit bei den Grosseltern.

Freiheitsstrafe plus Landesverweis wegen Betruges.

Verteidigerin Eva Weber betonte, ihre Mandantin habe keinen Einblick in die Geschäftsmodelle der Hintermänner gehabt. «Die machen sich die Hände nicht schmutzig. Es wird jemand instrumentalisiert, der strafempfindlich ist und Geld braucht.» Sie forderte einen Freispruch.

Das Dreiergericht sah das anders und fällte Schuldsprüche wegen Betruges und Geldwäscherei: Die 25-Jährige habe klar gewusst, dass sie illegal Geld abholen soll. Das Gericht verhängte, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 26 Monaten, davon 6 Monate unbedingt.

Das halbe Jahr hat sie bereits abgesessen, das Migrationsamt wird sie nun nach Deutschland ausschaffen. Das Gericht verhängte zusätzlich einen Landesverweis von fünf Jahren. Das Urteil kann die Frau noch weiterziehen.