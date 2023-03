Strafgericht Nach Hammer-Attacke auf Zentralbank-Chef in Basel: Täter soll in die geschlossene Psychiatrie Vergangenen Sommer schlug ein Mann auf dem Centralbahnplatz von hinten mit einem Hammer auf den französischen Spitzenbanker François Villeroy de Galhau ein. Der Prozess zeigt nun: Der mutmassliche Täter ist psychisch schwer krank.

François Villeroy de Galhau: Warum der Täter den Chef der französischen Nationalbank-Chef angegriffen hat, bleibt wohl ungeklärt. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Nach mehreren Stunden Befragung am Basler Strafgericht kippte die Verhandlung ins Kafkaeske: «Sind Sie der Meinung, dass ich nicht in der Lage bin, die Krankheit zu erkennen, die ich nicht habe?», fragte der vierzigjährige Angeklagte den Gerichtspsychiater.

Dieser hatte in drei Sitzungen mit dem Mann eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert und vor Gericht ausführlich geschildert, welche Probleme er sehe und weshalb er ein hohes Risiko für weitere Straftaten prognostiziere. Sein Fazit: Sinn ergebe nur eine stationäre Therapie.

Die wohl spannendste Frage an diesem Tag konnte aber auch der Psychiater nicht beantworten: Hatte der Angeklagte im Wahn gehandelt oder war er sich seiner Tat bewusst, als er am Sonntag, 26. Juni vergangenen Jahres vor dem Basler Bahnhof den französischen Spitzenbanker François Villeroy de Galhau von hinten mit einem Hammer niederschlug?

Gezielter Schlag gegen den Hinterkopf

Die Staatsanwaltschaft mutmasst in ihrer Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, dass das Motiv ein grundsätzlicher Groll gegen die Finanzwelt sein könnte. Der Sozialhilfebezüger ist hoch verschuldet.

Für eine gezielte Attacke spricht auch der Umstand, dass der Angeklagte, der sich oft vor dem Bahnhof aufhielt, vor der Tat mehrfach mit seinem Handy die Homepage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) aufrief und sich dort auch die personelle Zusammensetzung der Geschäftsleitung anschaute.

Sein künftiges Opfer hatte im BIZ-Turm am Centralbahnplatz an der Jahresversammlung der internationalen Organisation teilgenommen und war mit einem Begleiter auf dem Weg zum Bahnhof. Dabei soll der Angeklagte den Banker mit dem Hammer angegriffen und einen gezielten Schlag auf den Hinterkopf verpasst haben.

Das Opfer stürzte auf die Tramgleise und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Anschliessend habe der Täter ihm mindestens einen weiteren Schlag versetzt, so die Anklage, bevor er von einem Begleiter des Opfers und Passanten überwältigt wurde. Seither sitzt er in Untersuchungs- und Sicherheitshaft.

Der Centralbahnplatz mit dem runden BIZ-Hochhaus im Hintergrund. Bild: Roland Schmid

Villeroy de Galhau, der sich vor Gericht als Privatkläger vertreten liess, hatte bei der Attacke Glück: Im Spital wurde eine Quetschrisswunde hinter dem linken Ohr diagnostiziert sowie weitere Verletzungen am Kopf und an der Schulter. Er ist ein knappes Jahr nach der Attacke weiterhin im Amt.

«Irrtum völlig ausgeschlossen!»

Vor Gericht stritt der in Kenia geborene Mann, der im Alter von drei Jahren zu seinem Vater in die Schweiz gezogen war, alles ab. Er sei selber ein Opfer. Ein Unbekannter habe ihn umgestossen und anschliessend den Banker niedergeschlagen. Dabei sei er auf die Tatwaffe gefallen, weshalb er dann den Hammer in der Hand gehabt habe.

Im Tumult sei er dann beschuldigt und festgehalten worden. «Völlig ausgeschlossen!», meinte ein Augenzeuge, der den Angriff beobachtet und den Täter festgehalten hat, vor Gericht. Auch weitere Zeugen belasten den Mann. Immer wieder versuchte der Angeklagte, mit teilweise abstrusen Schlussfolgerungen Zweifel an der Version der Staatsanwaltschaft zu säen.

Antrag: Geschlossene Psychiatrie

Auch seine psychischen Probleme negierte der Angeklagte trotz einer längeren Krankheitsgeschichte. Der Psychiater sei instrumentalisiert worden, das Gutachten bezeichnete er als konstruiert: «Sie mussten diese Diagnose stellen», meinte er. Der Umstand, dass der Angeklagte überzeugt sei, dass er psychisch keine Probleme habe, ist gemäss dem Psychiater ein Grund für die schlechte Prognose.

Die Staatsanwaltschaft beantragt denn auch die Anordnung einer Massnahme, also dass der Täter in die geschlossene Psychiatrie kommt. Der Mann habe die Tat begangen, sei dabei aufgrund seiner psychischen Erkrankung aber schuldunfähig gewesen. Der Verteidiger fordert einen Freispruch für seinen Mandanten. Das Urteil wird am Donnerstag bekannt gegeben.