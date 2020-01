Strafvollzug im Bässlergut: Das Solidaritätsnetz äussert sich zur Situation

Seit dem Tod eines Insassen im Strafvollzug sei jetzt fast ein Monat vergangen und die Anfragen zu den Umständen des Todes und Informationen von Mitgefangenen und Mitgliedern des Solinetzes seien bisher unbeantwortet geblieben. Die Staatsanwaltschaft teilte laut dem Solinetz schliesslich mit, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Verstorbenen keine Auskunft geben zu können. Bisher sei nicht bekannt, wie unter den Sicherheitsbedinungen im Bässlergut ein Suizid geschehen konnte und die Gefängnisleitung habe sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht dazu geäussert, wie sie mit den Vorfällen umgehen werde.

Auch die Verkürzung der Besuchszeiten (die bz berichtete am Wochenende) eckt beim Solinetz an. Die Besuchszeiten wurden von bisher sechs Stunden auf eine Stunde verkürzt. Auch die Warenabgaben seien eingeschränkt worden und künftig nur noch an Geburtstagen, Weihnachten und Ostern möglich.