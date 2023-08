Strassenbau Die Strassen der Zukunft? – «Grüner» Asphalt wird zum ersten Mal in Basel eingebaut Der neu entwickelte Strassenbelag verspricht vieles: Klimaschutz, hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Am Donnerstagmorgen wurde er zum ersten Mal eingesetzt.

Von links: Markus Werder und Michael Schweizer, Projektbeteiligte beim grünen Asphalt. Bild: Helena Quarck

Die St.-Alban-Vorstadt wird grün. Die Strasse bekam am Donnerstagmorgen einen neuen Belag und sorgte dabei für internationales Aufsehen – zum ersten Mal wurde der neu entwickelte «grüne» Asphalt im Basler Strassenbau eingesetzt. Farblich werden sich zwar keine Unterschiede zum herkömmlichen Belag ausmachen lassen, jedoch sei die neue Sensation des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) für die Nachhaltigkeit der Basler Strassen ein «Meilenstein».

Bis 2037 soll der Kanton Basel-Stadt seine Treibhausgas-Emissionen auf Netto-Null senken. Das erfordert auch Anpassungen im Basler Strassenbau, da der übliche Asphalt, der verwendet wird, zur Freisetzung von klimaschädlichen Treibhausgasen führt.

Das soll sich nun ändern: Das BVD hat zusammen mit dem Basler Institut für Baustofftechnologie Viatec einen CO 2 -negativen Asphalt entwickelt, welcher mehr Kohlenstoff einbauen kann, als bei der Produktion freigesetzt wurde. Jährlich könne Basel-Stadt somit rund 450 Tonnen mehr CO 2 -Äquivalent dauerhaft in den Basler Strassen einlagern, als bei der Herstellung verursacht wurde.

Es gibt noch Luft nach oben

Um den Asphalt nachhaltig zu produzieren, wird Holz oder andere pflanzliche Biomasse unter Ausschluss von Sauerstoff karbonisiert. «Der Baum macht eigentlich die ganze Arbeit», meint BVD-Mitarbeiter Michael Schweizer, Zuständiger für die Entwicklung des grünen Asphalts. Die verbleibende Pflanzenkohle besteht nämlich aus dem Kohlenstoff, welchen die Pflanze der Umwelt während ihres Wachstums entzogen hatte. Dieser wird im grünen Asphalt eingebaut und somit dauerhaft der Atmosphäre entzogen.

Der Belag beinhaltet derzeit einen niedrigen Pflanzenkohlenanteil von zwei Prozent. In der St.-Alban-Vorstadt werden 32 Tonnen Belag und 13,5 Tonnen Deckbelag eingebaut. Damit werden knapp über eine Tonne CO 2 emittiert und gleichzeitig 1,2 Tonnen im Strassenbelag eingebunden. Somit könne man die Baustelle als CO 2 -neutral deklarieren, erklärt Schweizer. Mit einer vorstellbaren Erhöhung des Pflanzenkohleanteils auf 3,5 Prozent könne man zukünftige Strassensanierungen bereits CO 2 -negativ machen.

Das BVD plant eine flächendeckende Verwendung des neuen Strassenbelags: Zukünftig soll bei jeder nötigen Strassensanierung der grüne Asphalt zum Einsatz kommen. Der Belag muss zwar mehr gewalzt werden, weist aber beim Bauprozess keine grossen Unterschiede zum herkömmlichen Asphalt auf.

Nur IWB kann liefern und Tozzo verbauen

Zurzeit arbeitet das Tiefbauamt jedoch ausschliesslich mit den Industriellen Werken Basel (IWB) zusammen, da diese in der Region alleine in der Lage sind, die Kohle herzustellen. Die Nordwestschweizer Baufirma Tozzo kann als einzige den nachhaltigen Belag einbauen.

«Das muss sich ändern», sagt Schweizer. Damit der grüne Asphalt beim Strassenbau Pflicht werde, müssten mindestens drei weitere Unternehmen die Pflanzenkohle liefern können. Auch die Kosten müssten verringert werden, denn sie fallen momentan deutlich teurer aus. Der Preis werde sich aber laut Schweizer stabilisieren und bei einer Verteuerung von beinahe 15 Prozent verbleiben.

Die Forschung des neuen Asphalts ist jung

Ähnliche Asphaltmischungen wurden bereits international eingesetzt, darunter in Norwegen, Schweden und Österreich. Dennoch ist die Forschung des grünen Asphalts noch nicht weit. Zwar machen sämtliche Länder ausserordentlich gute Erfahrungen, können jedoch zur Langlebigkeit des Asphalts keine definitiven Aussagen machen. Der erste Prototyp des Asphalts in Basel wurde knapp vor einem Jahr gemacht und konnte daher nicht langfristig getestet werden.

«Der grüne Asphalt wurde gründlich geprüft und erfüllt alle Anforderungen der Schweizer Normen eindeutig», erklärt Kai Teschner, Geschäftsführer des Co-Entwicklers Viatec in Basel. Natürlich bestehe immer ein kleines Risiko bei solchen Pionierprojekten, das sei letztendlich unvermeidbar. «Irgendeiner muss anfangen», meint Teschner.

Stabiler Stoff mit hoher Qualität

Bezüglich des Kohlenstoffspeichers im neuen Asphalt habe man aber nichts zu befürchten, gibt Schweizer bekannt. Der Stoff sei sehr stabil und würde nur bei extrem hohen Temperaturen reagieren und somit wieder freigesetzt werden. Eine Hitze, welche der Asphalt gar nicht erst erreichen kann. Er schätze die Qualität des neuen Produktes im Vergleich zum herkömmlichen Asphalt sogar höher ein.

Konkrete bevorstehende Bauprojekte, bei denen grüner Asphalt eingesetzt wird, gäbe es noch nicht. Jedoch schliesse man stark befahrene Strassen nicht aus, schliesslich sei der Asphalt mehrfach mit Fahrzeugen getestet worden.