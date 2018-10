Zwei Strassenräuber haben in der Nacht auf Sonntag in Basel einen 28-jährigen Mann überfallen. Die Täter stiessen das in der Inselstrasse auf dem Heimweg befindliche Opfer um 1.30 Uhr plötzlich von hinten und flüchteten mit dessen Rucksack, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.