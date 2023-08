Straumann Neue Präsidentin: Petra Rumpf übernimmt von Gilbert Achermann Im kommenden Frühling soll Petra Rumpf den langjährigen Straumann-Manager Gilbert Achermann ablösen.

Petra Rumpf soll nächsten Frühling zur Präsidentin der Straumann Gruppe gewählt werden. Bild: zvg

Das Basler Unternehmen Straumann gibt einen Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats bekannt. Der amtierende Präsident Gilbert Achermann hat entschieden, auf die nächsten Generalversammlung im kommenden Frühling zurückzutreten. Seine Nachfolgerin soll Petra Rumpf werden, Vizepräsidentin und früheres Geschäftsleitungsmitglied von Straumann.

Es sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel, lässt sich Achermann in der Mitteilung zitieren. «Das Unternehmen befindet sich in einer ausgezeichneten Position mit einer starken Strategie sowie einem bewährten Konzernchef und einer erprobten Geschäftsleitung», so der Verwaltungsratspräsident. Achermann war seit über 25 Jahre beim Zahnimplantatehersteller tätig.

Umsatz steigt um 8 Prozent im ersten Halbjahr

Petra Rumpf kam 2015 als Mitglied der Geschäftsleitung zu Straumann. Zuvor war die 56-Jährige von 2007 bis 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Konkurrentin Nobel Biocare, wo sie mehrere globale Führungspositionen innehatte. Die Deutsch-schweizerische Doppelbürgerin sitzt unter anderem im Verwaltungsrat des Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers V-Zug Holding und der Firma SHL-Medical in Zug.

Ebenfalls am Dienstag gab das Unternehmen seine Halbjahreszahlen bekannt. Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode organisch um 7,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken. «Das hohe Wachstumstempo im Implantatgeschäft und die Dynamik bei den digitalen Lösungen hielten an und trugen in hohem Masse zur Neukundengewinnung bei», schreibt Straumann.