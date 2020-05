Streit zwischen mehreren Männern eskaliert – Waffen eingesetzt

In Basel ist es am Freitag um 17.30 Uhr an der Steinentorstrasse zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei kamen Schlag- und Stichwaffen zum Einsatz, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt. Die Polizei hielt fünf Männer aus Sri Lanka, vier Schweizer mit Migrationshintergrund und einen Deutschen im Alter zwischen 19 und 55 Jahren an. Es wurde niemand verletzt.

Der genau Tathergang und der Grund für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen. (mwa)

