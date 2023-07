Stromausfall Im Kleinbasel fehlt der Strom Nichts geht mehr in vielen Betrieben im Kleinbasel. Der Strom fiel grossflächig aus. Die Ursache ist unbekannt.

Die Kassen in der Manor sind wegen dem Stromausfall lahmgelegt. Archivbild: Kenneth Nars

Nach Angaben von Leserinnen und Lesern der bz ist am Montagmittag in mehreren Gebieten im Kleinbasel grossflächig der Strom ausgefallen. So etwa an der Clarastrasse und am Lindenberg. Betroffen davon sind nicht nur Privathaushalte, sondern auch grössere Einkaufsläden wie beispielsweise Manor, wie die bz Leser und Leserinnen erwähnen. So seinen in der Manor mehrere Kassen ausser Betrieb.

Auch im Jumbo kam es zu Störungen, Kunden kamen weder rein noch raus. Im Klara war es den Ständen nicht mehr möglich, den Gastrobetrieb aufrecht zu erhalten.

Die IWB bestätigt die Störung. Laut ihren Angaben sind die Rebgasse, Clarastrasse und die Grenzacherstrasse betroffen. Die Störung sollte bis 14.10 Uhr behoben sein. Anfragen der bz zu den Ursachen wurden noch nicht beantwortet.