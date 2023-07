Stromausfall Im Kleinbasel fehlte für rund zweieinhalb Stunden der Strom Im Manor, im Jumbo aber auch in Privathaushalten fiel kurz vor dem Mittag der Strom aus. Betroffen waren grosse Teile des Kleinbasels. Ursache war eine Kabelstörung.

Die Kassen in der Manor sind wegen dem Stromausfall lahmgelegt. Archivbild: Kenneth Nars

Nach Angaben von Leserinnen und Lesern der bz ist kurz vor Montagmittag in mehreren Gebieten im Kleinbasel grossflächig der Strom ausgefallen. So etwa an der Clarastrasse und am Lindenberg. Betroffen davon waren nicht nur Privathaushalte, sondern auch grössere Einkaufsläden wie beispielsweise Manor, wie die bz Leser und Leserinnen berichteten. So seien in der Manor mehrere Kassen ausser Betrieb gewesen.

Im Jumbo, der sich an der Clarastrasse befindet, ist der Strom etwa eine Viertelstunde vor der Mittagszeit vollständig ausgefallen. Wie die Medienstelle auf Anfrage schreibt, habe sich sich die Notbeleuchtung sofort eingeschaltet und die Türen seien automatisch geöffnet worden. Nach etwa zweieinhalb Stunden habe alles wieder ohne Einschränkungen funktioniert.

In der «Mini-Markthalle» Klara war es den Ständen nicht mehr möglich, den Gastrobetrieb aufrecht zu erhalten.

Stromausfall nach zweieinhalb Stunden behoben

Laut den Industriellen Werken Basel (IWB) betraf der Stromausfall ab 11:45 grosse Teile des Kleinbasels, so etwa die Rebgasse, die Clarastrasse und die Grenzacherstrasse. Grund für den Stromunterbruch sei eine Kabelstörung gewesen. Diese habe etwa zweieinhalb Stunden gedauert, um 14:10 hätten die IWB wieder alle Kundinnen und Kunden mit Strom versorgen können. Da das Stromnetz eng vermascht aufgebaut sei, lasse sich eine Störung rasch eingrenzen. Betroffene Betriebe und Haushalte könnten dann jeweils von einem anderen Teil des Netzes aus versorgt werden.