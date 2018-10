Fürs «Chaos Pendel» war der kurzzeitige Stillstand die Feuerprobe an der Herbstmesse. Die als Neuheit angepriesene Bahn mit dem durchgehenden Schleudergang für die Besucher stellte am Dienstagabend ab. Ein Defekt an der Anlage führte zum Stromausfall. Die Gondeln mussten von Hand heruntergekurbelt werden, in 25 Minuten waren alle Fahrgäste wieder am Boden. Die Bahn stand anschliessend still.

Die Reparatur nahm mehrere Stunden in Anspruch, erst am Mittwochmittag war das «Chaos Pendel» wieder einsatzbereit. Klar ist: Der Defekt geschah an der Bahn selbst, die Stromversorgung aus dem Netz der Industriellen Werke Basel (IWB) war stets gewährleistet. Die Ursache des Defekts sei mittlerweile behoben, bestätigt Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte des Kantons Basel-Stadt. Der Vorfall werde entsprechend ernstgenommen, wichtig sei, dass die Bahn wieder sicher fahre.