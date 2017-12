Der Stromunterbruch löste um etwa 15 Uhr eine Blockierung der Tramlinien 1, 6 und 8 im Bereich Brausebad-Neuweilerstrasse aus. In der Folge wurden die Linien umgeleitet und so die betroffenen Abschnitte umfahren, wie die BVB per Twitter mitteilten. Dadurch kam es zu Verspätungen auf dem ganzen Netz.

Um auf der Achse zwischen Bahnhof SBB und Basel West Kapazitäten anzubieten, liessen die BVB den 50er-Flughafenbus zeitweise an allen Tramhaltestellen bis Kannenfeldplatz halten statt wie üblich nur am Brausebad. Gegen 16.30 Uhr gaben die BVB das Ende der Betriebsstörung bekannt.

Ausgelöst worden war der Stromunterbruch durch Bauarbeiten auf dem Gelände des Bahnhofs SBB, wie bei den Industriellen Werke Basel (IWB) auf Anfrage zu erfahren war. Weil sich in der Folge eine BVB-Trafostation nicht mehr Ferneinschalten liess, habe der Unterbruch beim Tramverkehr länger gedauert.

Die BVB hatten bereits in den letzten Tagen wenig Glück mit ihrer Stromversorgung: Am Samstag kappte zuerst ein defekter Gleichrichter die 6er-Tramlinie nach Riehen, bevor eine Sicherheitsschaltung den 8er in Kleinhüningen zeitweise stilllegte.