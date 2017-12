Am Donnerstagmorgen wurde in den Langen Erlen in Riehen eine Frau von einem entwurzelten Baum erschlagen. Sie habe mit ihrem Ehemann in einer Jurte am Weilmattweg übernachtet, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Am Morgen kurz nach 6 Uhr entwurzelte der Sturm den Baum. Dieser stürzte direkt auf die Jurte.

Der Ehemann konnte sich nach einiger Zeit aus der zerstörten Jurte befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Ihr Mann wurde nur leicht verletzt.

Baum blockiert Linien 15 und 16

Der stürmische Südwestwind sorgte auf den Tramlinien 15 und 16 für einen Unterbruch. Im Bereich Wolfschlucht blockiert ein umgestürzter Baum die Trams. Es verkehren Ersatzbusse.