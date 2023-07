Sturmschäden Kannenfeldpark bleibt übers Wochenende zu – Tierpark Lange Erlen und Gartenbad Bachgraben ab Freitag wieder offen Nach dem Sturm vom Dienstagabend sind nach wie vor diverse Einrichtungen in Basel geschlossen. Die Aufräumarbeiten sind noch nicht an allen Orten beendet.

Sturmschäden im Kannenfeldpark. Dieser wurde besonders stark vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Stadtgärtnerei BS

Der Sturm vom Dienstagabend verursachte beträchtliche Schäden in der Region Basel. So blieben auch am Donnerstag das Gartenbad Bachgraben, der Kannenfeldpark und der Tierpark Lange Erlen geschlossen. Abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume werden weggeräumt, zerstörte Zäune und weitere Infrastruktur wieder aufgebaut.

Länger als ursprünglich angenommen wird der Kannenfeldpark geschlossen bleiben. Am Mittwoch ging die Stadtgärtnerei davon aus, dass der Park am Wochenende wieder geöffnet ist. Dies wird aber nicht der Fall sein, wie Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei Basel, sagt. Die Aufräumarbeiten nehmen wegen der grossen Sturmschäden wesentlich mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Ebenso müssen die Bäume noch weiter auf Schäden kontrolliert werden.

Stadtgärtnerei verspricht, vorwärtszumachen

Auf den ersten Blick nicht sichtbare Risse in den Bäumen sowie grössere lose Holz- und Rindenteile können laut Trub bei Wind runterstürzen und so eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher des Parks darstellen. Bei den Kontrollen der Bäume werden voraussichtlich auch Hebebühnen zum Einsatz kommen, um auch die Kronen der Bäume zu untersuchen. Es kann laut Emanuel Trueb auch noch zu Notfällungen bei besonders stark in Mitleidenschaft gezogen Bäumen kommen.

Wann genau der Park wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, ist unklar. Die Stadtgärtnerei wird laut ihrem Leiter auf Hochtouren weiterarbeiten, damit der Park so schnell wie möglich wieder geöffnet ist, denn man merke, dass «diese Fläche der Bevölkerung fehlt», so Trueb. Die anderen Parkanlagen in Basel sind normal geöffnet, da sie weniger stark von Sturmschäden betroffen sind als der Kannenfeldpark.

Lange Erlen und Gartenbad Bachgraben ab Freitag wieder geöffnet

Der Tierpark Lange Erlen wird am Freitag aber wieder seine Tore fürs Publikum öffnen. Dies teilte der Park am Donnerstag mit. Beim Sturm wurden im Tierpark Bäume entwurzelt, Äste brachen ab und Zäune der Tiergehege wurden beschädigt. Glücklicherweise kamen dabei aber weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

Ähnlich sieht es im Gartenbad Bachgraben aus: Auch dort brachen bei zahlreichen Bäumen Äste ab und Gastrostände wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Am Donnerstag teilte das für Gartenbäder zuständige Sportamt Basel-Stadt mit, dass am Freitag die Badi Bachgraben wieder geöffnet ist.

Einzelne Bereiche der Liegewiesen werden jedoch aus Sicherheitsgründen gesperrt sein, da noch Äste abbrechen könnten, wie der Kanton mitteilt. Keine Einschränkungen hingegen wird es bei den verschiedenen Becken des Gartenbades Bachgraben geben. Die beiden anderen Gartenbäder Eglisee und St. Jakob sind ohne Einschränkungen geöffnet.