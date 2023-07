Sucht Mehr Menschen in Basel lassen sich aufgrund einer Sexsucht beraten Die meisten Suchtberatungen im Kanton Basel-Stadt fanden 2022 aufgrund eines Alkoholproblems statt, das zeigt ein Monitoringbericht. In der Kategorie Verhaltenssüchte gab es einen Höchstwert bei Personen, die Hilfe wegen ihrer Sexsucht suchten.

Über die Jahre suchten mehr Menschen eine Beratungsstelle wegen einer Sexsucht auf. Bild: M-Production / iStockphoto

Die meisten Suchtberatungen im Kanton Basel-Stadt fanden 2022, wie schon in den vergangenen Jahren, aufgrund eines problematischen Konsums von Alkohol statt. Das zeigt der diesjährige Monitoringbericht Sucht des Kantons.

Nach Alkohol waren Cannabis und Kokain die häufigsten Gründe, weshalb Personen eine Suchtberatung aufsuchten. Bei den Verhaltenssüchten waren vor allem Glücksspielsucht und problematische Internetnutzung Grund für eine Beratung. Die Abteilung Verhaltenssüchte Ambulant der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel verzeichnete mit 250 Behandlungsfällen die höchste Anzahl seit der Erfassung 2016. Über die Jahre haben zunehmend mehr Personen mit einer Sexsucht die Abteilung aufgesucht, heisst es zudem in der Mitteilung. Mit 21 Prozent wurde letztes Jahr ein Höchstwert diesbezüglich vermeldet.

Mehr direkte Gespräche

Insgesamt wurden in den ambulanten Suchtberatungsstellen 2401 Beratungsfälle verzeichnet, heisst es in einer Mitteilung des Gesundheitsdepartements (GD). Damit blieb die Zahl praktisch gleich wie im Vorjahr (2481). Es fanden 7546 direkte Gespräche und 5173 Telefon- und Videoberatungen statt. Im Vergleich zum Jahr 2021 fand eine Verschiebung zu direkten Gesprächen statt. Dennoch werden Beratungen per Telefon oder Video auch nach der Aufhebung der Corona-Massnahmen weiterhin genutzt. (bz)