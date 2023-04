Super League Der FC Basel verpasst beim 1:1 gegen YB eine grosse Chance Der FC Basel wirkt eine Halbzeit lang mit dem Kopf bereits beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Nizza. Doch dann kommt er dem ersten Sieg über YB seit fast drei Jahren plötzlich ganz nahe.

Da vergräbt Andy Pelmard glatt sein Gesicht. Auch er weiss: Für den FCB wäre mehr drin gelegen. Claudio De Capitani / freshfocus

Michael Lang hatte es am Donnerstag schon gesagt. Dieses Spiel des FC Basel gegen YB kommt zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Im Sandwich der beiden emotionalen Nizza-Spiele im Viertelfinal der Conference League fehlt nicht nur der komplette Fokus auf das dritte Duell gegen die Berner Young Boys innert rund dreier Wochen, es fehlt irgendwo auch an der Energie.

Fehlende Kraftreserven sind es denn auch, die Heiko Vogel im Vergleich zum letzten Donnerstag gleich sechs Mal umstellen lässt, wobei ein Wechsel einem Kranksein geschuldet ist. Marwin Hitz muss passen, dafür steht Mirko Salvi im Tor. Aber nicht nur mit Hitz fehlt einer jener Spieler, die zuletzt und gerade auch am Donnerstag gegen Nizza so wichtig waren. Lang sitzt ebenfalls auf der Bank, neben Zeki Amdouni, Andy Diouf und Dan Ndoye. Dafür debütiert beispielsweise Emmanuel Essiam in der Startelf.

Sechs Wechsel im Vergleich zum Nizza-Spiel

Alles in allem kommt man bei dieser Aufstellung nicht nur auf den Gedanken, dass allenthalben Kräfte fehlen, sondern dass dieses Nizza-Rückspiel sehr viel mehr in den Köpfen und der Planung eine Rolle spielen, als man beim FCB vielleicht zugeben mag. Entsprechend unsicher, uneingespielt und einfach auch schwach treten die Basler in der ersten Halbzeit auf. Nach drei Minuten schon könnte Christian Fassnacht das 1:0 für YB schiessen, Jean-Pierre Nsame holt das fünf Minuten später dann nach.

Klar, der Spielzug ist perfekt vorgetragen von YB. Aber wie die Basler teilnahmslos und passiv verteidigen, spricht eben auch für sich. «Die Automatismen haben in den ersten 15 Minuten nicht gepasst», gibt auch Taulant Xhaka zu. Man darf noch ein paar Minuten mehr dazuzählen, die beim FCB nicht gut sind. Vielmehr passt das Basler Spiel in Halbzeit eins zur Kulisse im Joggeli. Es ist genau so trostlos wie das Bild, welches sich aus den sektorenweise leeren Rängen ergibt.

Aufgrund der Gewalteskalationen vom Cup-Halbfinal am 4. April waren die Muttenzer Kurve und der Gästesektor geschlossen. Claudio De Capitani / freshfocus

Die uninspirierte Leistung der Basler passt offenbar auch Vogel nicht, der in der Pause gleich drei Mal wechselt. Ndoye, Amdouni und Diouf ersetzen Andi Zeqiri, Anton Kade und Darian Males. «Das war teilweise schon im Vorfeld schon so geplant. Für ein paar von den Spielern kam es nicht in Frage, 90 Minuten auf der Bank zu sitzen, weil sie für Donnerstag Rhythmus brauchen», erklärt Vogel. Der Donnerstag, er ist in den Köpfen.

Und der Dreifachwechsel zeigt Wirkung. Während YB sich dem FCB-Niveau der ersten Halbzeit annähert, wird Basel plötzlich stärker. Ja, der FCB ist besser als YB. Jean-Kévin Augustin kommt zu einem guten Abschluss, Zeki Amdouni gleich zu zwei guten Möglichkeiten. Seine dritte Chance nutzt er dann. Per Kopf trifft die Basler Lebensversicherung zum 1:1. Im halb leeren Joggeli kommt für einmal kurz Stimmung auf. Danach versucht der FCB, noch mehr zu holen. Ein zweites Tor, vielleicht sogar drei Punkte.

Anhänger beider Clubs unterstützten vor dem Stadion ihre Mannschaften. Claudio De Capitani / freshfocus

Es wäre der erste Basler Vollerfolg über YB in knapp drei Jahren gewesen. Letztmals gewann der FCB gegen YB am 10. Juli 2020. «Es war in der zweiten Halbzeit eine Top-Leistung und wir hätten viel mehr, ja den Sieg verdient», urteilte Xhaka nach dem Spiel, das in einem 1:1 mündete.

Die Konkurrenten im Duell um Platz 2 patzen

Auch Heiko Vogel meinte: «Aus unserer Sicht sind es zwei Punkte zu wenig. Wir wären der verdiente Sieger gewesen.» Noch wichtiger ist es dem Trainer aber, seinem Team ein Lob auszusprechen. «Ich muss mich immer wieder vor dieser Mannschaft verbeugen. Ich weiss nicht, woher sie die Kraft und Mentalität nehmen, um so etwas abzureissen.»

Und tatsächlich muss man die Art und Weise, wie der FCB in Halbzeit zwei zurückgekommen ist, würdigen. Im 50. (!) Pflichtspiel der Saison ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Umso trauriger, hat es nicht für mehr gereicht. Denn es wäre nicht nur eine Chance auf einen lange ersehnten Sieg gegen YB gewesen. Vielmehr ist es auch eine verpasste Chance, wenn es darum geht, Platz zwei in der Tabelle langsam aber sicher etwas näher zu kommen.

Servette und Lugano haben die Punkte geteilt. St. Gallen gar verloren. Es sind alles Teams, die in der Tabelle vor dem FCB stehen. Mit einem Sieg wäre man dem zweitplatzierten Servette gar auf drei Zähler nahe gekommen. Aber es hat nicht sein sollen.

Etwas Positives gibt es aber dennoch aus diesem Spiel, wie Xhaka herausstreicht: «Wir konnten für den Donnerstag Selbstvertrauen tanken.» Dann geht es für den FCB darum, die ganz, ganz grosse Chance zu nutzen und in den Halbfinal der Conference League einzuziehen.