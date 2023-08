svp-wahlkampf Joël Thüring dementiert Aussage über «Ausländer und Asylanten»: Der bz liegt eine Audiodatei vor Auf dem Nachrichtendienst «X» beschuldigt SVP-Grossrat Joël Thüring die bz eines «Fake-Zitats». Die Zeitung hält an der Darstellung fest.

Die SVP Basel-Stadt bei ihrem Wahlkampfauftakt. Bild: Zara Zatti

Grossrat und Nationalratskandidat Joël Thüring machte beim Wahlkampfstart der SVP Basel-Stadt vom Mittwoch eine brisante Aussage bezüglich Kriminalität von Ausländern und Asylsuchenden im Kanton. Auf dem Nachrichtendienst «X» dementiert Thüring nun diese Aussage. Das Zitat sei falsch, schreibt er.

An der Pressekonferenz sagte Thüring mit Verweis auf die Kriminalstatistik, Basel-Stadt habe «bei den Gewaltstraftaten ein massives Ausländer- und Asylproblem.» «Wenig überraschend» sei es, dass bei den Straftaten Bürger aus dem «Maghreb, aus den schwarzafrikanischen Ländern, aus Afghanistan und aus Staaten ausserhalb der EU überproportional vertreten seien.» Diese würden «wahrscheinlich auch ganz bewusst in unser Land kommen, um einerseits Einbruchdiebstähle, generell Diebstähle zu begehen, oder, wenn sie in einem unkontrollierten Setting sind, unsere Frauen oder auch Männer am Abend in der Innenstadt entweder zusammenzuschlagen oder zu vergewaltigen.»

Der bz liegt eine Audiodatei der Aussage von Thüring vor. Sie hält damit an der Darstellung fest.