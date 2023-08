svp-wahlkampf Joël Thüring krebst nach brisanter Äusserung zurück: «Ich habe die Aussage so gemacht, es aber nicht so gemeint» An einer Pressekonferenz sagte SVP-Nationalratskandidat Joël Thüring, dass Ausländer wahrscheinlich bewusst in die Schweiz kommen würden, um Frauen zu vergewaltigen. Nach anfänglichen Falschzitatvorwürfen bedauert er nun die laut ihm «ungenaue Äusserung».

Die SVP Basel-Stadt bei ihrem Wahlkampfauftakt. Bild: Zara Zatti

Grossrat und Nationalratskandidat Joël Thüring machte beim Wahlkampfstart der SVP Basel-Stadt vom Mittwoch eine brisante Aussage bezüglich Kriminalität von Ausländern und Asylsuchenden im Kanton.Die bz berichtete darüber. Auf dem Nachrichtendienst «X» dementierte Thüring am späten Mittwochabend: Das Zitat in der bz sei falsch, schrieb er.

An der Pressekonferenz sagte Thüring mit Verweis auf die Kriminalstatistik, Basel-Stadt habe «bei den Gewaltstraftaten ein massives Ausländer- und Asylproblem.» «Wenig überraschend» sei es, dass bei den Straftaten Bürger aus dem «Maghreb, aus den schwarzafrikanischen Ländern, aus Afghanistan und aus Staaten ausserhalb der EU überproportional vertreten seien.» Diese würden «wahrscheinlich auch ganz bewusst in unser Land kommen, um einerseits Einbruchdiebstähle, generell Diebstähle zu begehen, oder, wenn sie in einem unkontrollierten Setting sind, unsere Frauen oder auch Männer am Abend in der Innenstadt entweder zusammenzuschlagen oder zu vergewaltigen.»

Der bz liegt eine Audiodatei der Aussage von Thüring vor. Damit konfrontiert, krebst der Nationalratskandidat nun zurück. Er sei bei der mündlichen Rede von seinem vorbereiteten Skript abgewichen und habe sich «ungenau geäussert». Zum ersten Teil, jenem zu den Einbruchsdiebstählen, stehe er: «Gemäss Statistik kommen Banden gezielt über die Grenze, um Diebstähle zu begehen.» Auch sei es eine Tatsache, dass «Ausländer und Asylanten überdurchschnittlich oft für Körperverletzungen und Vergewaltigungen verantwortlich sind.»

Thüring: Zusammenhang war unbeabsichtigt

Den Zusammenhang zwischen den beiden Aussagen, also, dass Ausländer und Asylsuchende bewusst über die Grenze kommen würden, um Sexualdelikte zu begehen, habe er aber unabsichtlich hergestellt. So sei zwischen den beiden Sätzen ein Einschub vorgesehen gewesen, sagt er. «Ich habe die Aussage so gemacht, es aber nicht so gemeint. Der Fehler liegt bei mir und ich bedaure es.»

Im Nachhinein, auch weil es nicht so in seinem Skript gestanden habe, habe er sich nicht mehr erinnern können, die Aussage so gemacht zu haben. «Auch meine an der Pressekonferenz anwesenden Kollegen haben meine Äusserung nicht so gehört.»

Parteipräsident Messerli: «Unabsichtlich unpräzis formuliert»

Der an der Pressekonferenz ebenfalls anwesende SVP-Parteipräsident Pascal Messerli hat die Audiodatei nachgehört. Joël Thüring habe von zwei verschiedenen Problemen gesprochen. Thüring habe «in der mündlichen Rede unabsichtlich unpräzis formuliert und die beiden Themen durchmischt», schreibt er auf Anfrage. Und weiter:

«Keineswegs wurde eine allgemeine Äusserung getätigt, dass alle Ausländer nur zur Begehung von Sexualdelikten in die Schweiz einreisen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten der SVP Basel-Stadt distanzieren sich seit Jahren von rassistischem und fremdenfeindlichem Gedankengut.»