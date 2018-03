Einen der grössten Erfolge der Basler SVP holte ein politisches Greenhorn. Erst seit vier Jahren sitzt Felix Wehrli für die Volkspartei im Riehener Einwohnerrat, seit 2017 auch im Grossen Rat. Nun schaffte er den Sprung in den Gemeinderat.

Obwohl mit 58 Jahren bereits am oberen Ende für eine Politkarriere steht Wehrli sinnbildlich für den Generationenwechsel in der Basler SVP. In der seit 2017 laufenden Legislatur meldet sich verstärkt die Riehener Abteilung der Partei zu Wort.

Dadurch, dass sich Parteisekretär Joel Thüring, ansonsten Dreh- und Angelpunkt der Partei, im vergangenen Jahr als Grossratspräsident politisch stark zurückgehalten hat, entstand Raum für andere Politiker. Genutzt hat diesen etwa der 28-jährige Riehener Pascal Messerli, der innert eines Jahres rekordverdächtige 16 Vorstösse im Parlament eingereicht hat. Messerli ist auch jeweils einer der ersten, der sich in den Debatten als Einzelsprecher oder für Zwischenfragen meldet.

Offiziell stellt die SVP nur zwei Grossräte aus dem Wahlkreis Riehen: Parteivize Eduard Rutschmann und Heiner Ueberwasser. Wehrli und Messerli kandidierten im Kleinbasel respektive Grossbasel Ost. Kein Zufall: Auch Christian Meidinger und Daniela Stumpf wurden – obwohl in Riehen wohnhaft – in anderen Wahlkreisen gewählt. Wenn man noch Gianna Hablützel, die als Politneuling von Eduard Rutschmann in die Partei geholt wurde und auf Anhieb die Wahl in den Grossen Rat schaffte, dazu zählt, stellt die «Riehen-Connection» die Hälfte der Basler SVP-Fraktion.

Dazu kommt, dass die Riehener Parlamentarier praktisch allesamt am Beginn ihrer politischen Karriere stehen. Die Stadtbasler SVP-Vertreter dagegen befinden sich aufgrund ihres Alters oder der Amtszeitbeschränkung grossenteils im Herbst ihrer Politkarriere.

Politische Hardliner

Riehen ist für die regionale SVP ein wichtiges Standbein. Der Vorort tickt politisch deutlich bürgerlicher als die Stadt Basel. Im Riehener Einwohnerrat ist die SVP mit acht Sitzen gleich stark wie die SP – im Basler Parlament ist die sozialdemokratische Fraktion doppelt so stark. Und während rot-grün kantonal die Mehrheit in der Regierung hat, holte der SP-Kandidat Guido Vogel bei den Riehener Gemeinderatswahlen im zweiten Wahlgang mit gerade mal zwei Stimmen Vorsprung den letzten freien Platz. Gleichzeitig war es für Wehrli kein Nachteil, dass er politisch eher als Hardliner gilt. Im Gegenteil: In der Sicherheitsdebatte konnte der Detektiv mit Glaubwürdigkeit punkten.

Das Verhältnis zwischen der SVP Basel-Stadt und der Riehener Sektion war in den letzten Jahren sehr angespannt. Zwischen dem langjährigen Parteipräsidenten und Nationalrat Sebastian Frehner und seinem Vize Eduard Rutschmann, der die Riehener Sektion aufgebaut hat, kam es zu starken Reibungen. Offenbart wurden diese etwa beim von internen Intrigen belasteten Nationalratswahlkampf 2011, bei dem ein Streit um Parteigelder entbrannte. Unter dem neuen Präsidenten Lorenz Nägelin hat sich die Situation nun entspannt.

«Bürgerliches Paket funktioniert»

Obwohl nur bedingt vergleichbar, sieht Nägelin in Riehen wichtige Erkenntnisse, die sich auch auf den Kanton übertragen lassen: «Das bürgerliche Paket hat funktioniert. Wenn alle mitmachen, dann können wir etwas erreichen.» Entsprechend wichtig sei es, die bürgerliche Zusammenarbeit von SVP, LDP, FDP und CVP auch bei den kommenden nationalen und kantonalen Wahlen weiterzuführen. «Die Wähler würden nicht verstehen, wenn sich die Allianzen immer wieder ändern.»

Der Riehener Präsident Eduard Rutschmann sieht einen weiteren Grund für den Erfolg: «Wir müssen personenbezogener auftreten.» Wichtig sei der persönliche Kontakt etwa beim Einkaufen oder in der Quartierbeiz. Gerade in der Stadt könne das Label SVP auch Wähler abschrecken. «Unsere Kandidaten müssen den Rucksack der Partei mitnehmen, aber eigene Wähler finden.»