Swisslos-Fonds 55'000 Franken für die Basel Tattoo Parade und den Verein Top Secret Drum Corps Der Regierungsrat hat Mittel in der Höhe von 55'000 Franken bewilligt. Der Betrag wird auf die Durchführung der Basel Tattoo Parade und einen Beitrag an den Verein Top Secret Drum Corps aufgeteilt.

Tattoo Parade Basel auf dem Marktplatz 2012. Martin Toengi

30'000 Franken wurden bewilligt für die Durchführung der Basel Tattoo Parade, die jeweils rund 2'500 Teilnehmende anzieht und dieses Jahr am 16. Juli vom Barfüsserplatz über die Mittlere Brücke bis zum Messeplatz ziehen wird.

Der gemeinnützige Verein Top Secret Drum Corps wird ausserdem für die Teilnahme am Basel Tattoo mit 25'000 Franken unterstützt. «Die Basler Formation begeistert an Auftritten in ihrer Heimatstadt mit anspruchsvollem Trommeln und visuellen Effekten jeweils zehntausende Zuschauende», so der Wortlaut in der Mitteilung.