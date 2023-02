Swisslos-fonds Basel-Stadt unterstützt Erdbebengebiete mit 200'000 Franken Der Regierungsrat unterstützt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) bei ihrer Hilfe in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien. Dafür hat die Basler Regierung dem SRK 200'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds zugesichert.

Mitarbeiter der Schweizer Rettungskette im Einsatz nach dem Erdbeben in der Türkei. Bild: Michael Fichter

Das Erdbeben vor acht Tagen in der Türkei und Syrien hat zu viel Zerstörung und Leid in der Bevölkerung geführt. Gerade in der Region Basel leben viele Menschen mit Familienangehörigen und Wurzeln in den betroffenen Regionen.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat nun entschieden, die Arbeit des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) vor Ort zu unterstützen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Die Regierung bewilligte dafür einen Betrag von 200'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds.

Das SRK fokussiert sich beim Einsatz in der Türkei und Syrien auf die Unterstützung von Such- und Rettungsarbeiten, der medizinischen Nothilfe und dem Bereitstellen von Notunterkünften. Das SRK ist auch mit Rettungshunden in der Türkei präsent. In Syrien arbeitet das Rote Kreuz mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond zusammen.

Geld für BScene und klassische Musik

Der Regierungsrat sprach zusätzlich zu den 200'000 Franken für das SRK noch weitere Gelder aus. Insgesamt 114'500 Franken bewilligt der Rat für diverse Projekte. Darunter sind zum Beispiel grössere Beträge für das Musikfestival BScene (40'000 Franken) oder für die Konzerte «Rodelinda von Georg Friedrich Händel» (17'000 Franken) in der Voltahalle in Basel.