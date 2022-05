Systemwechsel Basler Richterinnen und Richter wollen sich nicht mehr vom Volk wählen lassen Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten sollen in Basel künftig nicht mehr zur Wiederwahl antreten müssen. So soll die Justiz ihre Unabhängigkeit bewahren.

Gerichtspräsidenten sollen sich bei ihren Urteilen keine Gedanken um allfällige politische Konsequenzen machen. (Im Bild eine Demo anlässlich einer Gerichtsverhandlung im Oktober 2018) Kenneth Nars

Lange Zeit mussten im Kanton Basel-Stadt keine Gerichtspräsidien gewählt werden. Die Parteien einigten untereinander, weitere Kandidaten probierten es gar nicht erst. Doch auch als vergangenes Jahr wieder die Gesamterneuerungswahlen anstanden, war das Interesse beschränkt: Im Gegensatz etwa zum Rennen um einen Sitz in der Regierung, gab es weder Wahlkampfaktionen noch gross angelegte Werbekampagnen. Das schlug sich auch in der Stimmbeteiligung nieder: Nur jedes vierte Wahlcouvert wurde zurückgeschickt.

Zum Problem gehört auch, dass sich die Bevölkerung nur schlecht ein Bild von den Kandidierenden machen kann. Inhaltliche Auseinandersetzungen wie in der Politik sind bei juristischen Fragen nicht möglich. Als Grundlage steht meist nur viel mehr als die spärlichen Informationen auf dem Wahlzettel vor Verfügung. Entsprechend wird grössenteils nach Empfehlung der etablierten politischen Parteien gewählt. Denn auch das Schaffen der Gerichtspräsidien kann von aussen nur schwer beurteilt werden.

Gerichtsurteile sorgten für Demonstrationen und Rücktrittsforderungen

Eine Ausnahme gab es vergangenes Jahr: Das Urteil von SP-Strafgerichtspräsident René Ernst, der eine «Basel Nazifrei»-Demonstrantin wegen der Teilnahme an einer gewalttätigen Zusammenrottung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt hatte, sorgte für Demonstrationen und hitzige Diskussionen innerhalb der Linken. Die Juso beantragte sogar, dass Ernst von der Mutterpartei nicht mehr zur Wiederwahl nominiert werden soll.

Stephan Wullschleger, Vorsitzender Präsident des Appellationsgerichts und Vorsitzender des Gerichtsrats, machte sich für seinen Partei- und Richterkollegen stark: «Ein missliebiges Urteil darf keine Rolle spielen.» Ansonsten würde dies eine Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit bergen. Studien aus Amerika hätten gezeigt, dass Richter vor den Wahlen jeweils härter urteilen würden. Wullschleger sagt:

«Umgekehrt kann ein Shitstorm entstehen, wenn ein Urteil nicht von Laien nicht verstanden wird.»

Ein weiteres Beispiel dafür sieht er etwa in der Urteilsbegründung des Appellationsgerichts im Fall der Vergewaltigung an der Elsässerstrasse vergangenen Sommer, als die Wahlen schon vorbei waren. Um die Motivation des Täters einzuordnen, verwies die Gerichtspräsidentin Liselotte Henz dabei auf die «Signale, die das Opfer auf Männer aussendet». Damit gebe sie dem Opfer eine Mitschuld an der Tat, wurde anschliessend kritisiert. Eine Woche darauf forderten rund 500 Demonstrierende vor dem Appellationsgericht den Rücktritt von Henz.

Auf unbestimmte Zeit im Amt

Wullschleger plädiert deshalb dafür, dass man das aktuelle System, insbesondere die Wiederwahl der Gerichtspräsidien alle sechs Jahre durch die Bevölkerung, überprüft.

«Eine Volkswahl setzt voraus, dass genügend Informationen vorliegen, damit man sich ein Bild machen kann.»

Er verweist dabei auch auf die Einschätzung der Staatengruppe gegen Korruption (Greco) des Europarates, welche das Problem der Abhängigkeit der schweizerischen Justiz von der Politik thematisierte.

Eine Alternative sieht Wullschleger im System, das der Kanton Fribourg schweizweit als erster eingeführt hat. Gewählte Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten sind dort auf unbestimmte Zeit im Amt. Zur Aufsicht wird ein Justizrat mit Vertretern aus Regierung, Universität, Gerichten, Anwälten und Staatsanwälten geschaffen. Dieser kann Massnahmen bis hin zur Abberufung gegen ungenügende Präsidentinnen oder Präsidenten vornehmen. Der Gerichtsrat hat dem Basler Parlament deshalb beliebt gemacht, das Wahlsystem zu prüfen.

Der Gerichtsrat hat dem Basler Parlament deshalb beliebt gemacht, das Wahlsystem zu prüfen. Eine formelle Möglichkeit, einen Antrag im Grossen Rat einzureichen, haben die Justizvertreter aber nicht. Der Vorschlag müsste also von der Regierung oder einem Parlamentsmitglied kommen. Und auch dann dürfte die Idee einen schweren Stand haben. SP-Grossrätin Danielle Kaufmann, die die Justiz- und Sicherheitskommission präsidiert, etwa sagt: «Ich sehe die Problematik. Doch ich bin klar der Meinung, dass Gerichtspräsidien weiter vom Volk gewählt werden sollen. Das ist eine wertvolle Errungenschaft.»