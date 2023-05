Die Innenstadt ist wegen der Feierlichkeiten gesperrt

Die Polizei meldet, dass der öffentliche Verkehr in der Innenstadt wegen der 1. Mai-Demonstration am Vormittag behindert werden wird. Die 10-er Tram beispielsweise wendet deshalb bereits um 9.10 Uhr an der Heuwaage. Um kurz vor halb zehn ist die Innenstadt bereits ganz gesperrt. Alle Umleitungen finden Sie auf der Website der Basler Verkehrsbetriebe oder auf dem Online-Fahrplan. (mma)