Unia findet Verhalten der Polizei «inakzeptabel» – und beklagt eine verletzte Mitarbeiterin

Das 1. Mai Komitee Basel äussert via Medienmitteilung der Gewerkschaft Unia ihren Unmut über die Handhabe der Polizei gegenüber den «mehreren Tausend friedlichen Protestierenden». unter den eingekesselten Personen befänden sich «minderjährige Schüler:innen, solidarische Teilnehmer:innen, Gewerkschaftsmitarbeiter:innen und Mitglieder sowie auch Familien und Passant:innen». Es sei zu Verletzten gekommen. Gemäss einem Unia-Mitglied auf der Strasse, liege ein Gewerkschaftsmitglied nach einer Pfefferspray-Attacke gar auf der Notfallstation. In der Mitteilung heisst es weiter, dass das Vorgehen der Polizei den geltenden Gesetzen widerspreche. Es sei «absolut inakzeptabel in einem demokratischen Staat». (mma)