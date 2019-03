Im Rahmen der Veranstaltung «Please Disturb» informieren am Sonntag von 11 bis 16 Uhr 11 Hotels in Basel und der Region Besucher über die Welt der Gastronomie und Hotellerie. Gerade SchülerInnen in der Berufswahlphase soll die Möglichkeit geboten werden, sich von der Branche ein Bild zu machen.





Weitere Infos unter: www.pleasedisturb.ch