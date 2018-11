Gute Nachricht für alle Kundinnen und Kunden von Ikea: Künftig wird das schwedische Einrichtungshaus nicht nur einen Rückbring- und Reparatur- sowie Rück- und Wiederverkaufsservice forcieren, der die Lebensdauer seiner Produkte erhöhen soll. Ebenso soll es demnächst möglich werden, seine neuen Möbel bei Ikea zu leasen. Die von Ikea-Nachhaltigkeitsmanager Lorenz Isler angekündigten Neuerungen waren nur einige von zahlreichen konkreten Innovationsbeispielen, welche am Tag der Wirtschaft in Münchenstein präsentiert wurden.

Die diesjährige, elfte Ausgabe verschrieb sich ganz dem Thema Megatrends. Die organisierende Baselbieter Wirtschaftskammer präsentierte den hiesigen KMU-Chefs ganz unterschiedliche Unternehmerpersönlichkeiten, die erfolgreich auf der Megatrend-Welle schwimmen. Dabei kommt es nicht auf die Grösse des Unternehmens an, sondern auf die Lust zur neuen Idee. Den Gegenentwurf zum Möbelriesen bildete etwa Stefan Brüngger vom Generalunternehmen Kleinhaus.ch in Lenzburg. Brüngger bietet für Preise zwischen 300 000 und 600 000 Franken 2- bis 3,5-Zimmer-Modulfertighäuser an, die innerhalb von 24 Stunden bezugsbereit sind und später auch an andere Standorte gezügelt werden können.