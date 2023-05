Tag des Sieges Nachtwölfe auf dem Hörnli: Der Siegestag der UdSSR gegen Nazideutschland verlief friedlich Jedes Jahr am 9. Mai gedenken Russinnen und Russen in der Schweiz auf dem Friedhof Hörnli dem Sieg der UdSSR gegen Nazideutschland. Wie letztes Jahr sind der Russische Botschafter und mit den Nachtwölfen auch explizit pro-Putin-Kräfte an der Feier vertreten.

Der russische Botschafter und seine Delegation besucht am 9. Mai das Grabdenkmal auf dem Friedhof Hörnli. Bild: Kenneth Nars

Alles scheint wie ein gewöhnlicher Dienstagmorgen am Grenzacherweg, beim oberen Eingang des Friedhofs Hörnli. Einige gehen mit ihren Hunden spazieren, andere joggen oder fahren zur Arbeit. Nur stehen Dutzende Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Basel-Stadt auf dem Weg. Grund dafür: Der 9. Mai ist der Gedenktag zum Sieg der UdSSR gegen Nazideutschland.

Jahrelang schenkte diesem Tag kaum jemand grosse Bedeutung. Doch seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat der Siegestag einen anderen Stellenwert angenommen.

Russische Delegation trifft sich auf dem Friedhof Hörnli

Ein Gruppe Seniorinnen steht vis-a-vis der vier Kastenwagen der Polizei, sie schütteln den Kopf. «Schon wieder diese ganze Aufruhr», sagt eine der älteren Damen. Die Bewohnerinnen aus Riehen sind empört, dass es für einen Gedenktag ein solches Polizeiaufgebot braucht und das ganze Friedhofsareal temporär gesperrt ist. Vor dem Friedhofstor stehen zirka 20 Polizistinnen und Polizisten, in den Kastenwagen warten weitere auf ihren Einsatz. Die Seniorinnen reden weiter und laufen los Richtung Wald.

Der russische Botschafter und seine Delegation besucht am 9. Mai das Grabdenkmal auf dem Friedhof Hörnli. Marco Greiner, Basler Regierungssprecher sagt, der russische Botschafter sei gebeten worden, auf einen Besuch zu verzichten. Da er dies ablehnte, wurden ihm durch den Regierungsrat Auflagen gemacht, darunter falle beispielsweise das Verbot, sich auf den Krieg gegen die Ukraine zu beziehen.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden Auseinandersetzungen auf dem Friedhof befürchtet. Das Polizeiaufgebot sei daher auf die Auflagen des Regierungsrates zurückzuführen, sagt Greiner.

Mittlerweile ist es kurz nach neun, die ersten Diplomatenautos treffen ein. Alles verläuft ruhig, keine Anzeichen von Propaganda oder Demonstrierenden. Doch plötzlich wird es laut: 15 Motorfahrzeuge fahren vorbei. Bei den Fahrenden, allesamt in Leder gekleidet, handelt es sich um die Nachtwölfe, eine russlandnahe Motorradgruppe. Bereits letztes Jahr, die bz berichtete, wollte die Gruppe mit der russischen Delegation auf dem Friedhof den Siegestag feiern. Es wurde ihnen aber untersagt.

Warten bis das Tor aufgeht

Während im oberen Teil des Friedhofs die diplomatische Delegation ihre Huldigungen beim Grab mit Polizeischutz durchführt, wirkt es unten volksnaher. Es warten zirka 50 Menschen bis die Tore des Friedhofs für die Öffentlichkeit aufgeht. Unter ihnen: die Nachtwölfe.

Auf ihren Lederjacken steht in altkyrillischer Schrift: russische Motorradfahrer. An einem Töff hängt eine Fahne der 150. Schützendivision, es handelt sich um eine Truppenfahne der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Andere Teilnehmende schwingen UdSSR-Fahnen, die meisten tragen das orange-schwarze Sankt-Georg-Abzeichen, in Anerkennung an den russischen Sieg.

Frauen stehen in Gruppen, halten Bilder ihrer Urgrossväter in den Händen und singen russische Lieder. Es wird auch die Nationalhymne der UdSSR angestimmt. Gegenüber den Medienschaffenden zeigt sich eine gewisse Distanz. Eine Frau sagt sogar: «Ihr seid alle von den Amerikanern bezahlt!»

Das Denkmal wird gehuldigt – ohne Polizeipräsenz

Um das Denkmal im oberen Teil des Friedhofs bildet sich ein Halbkreis, das Grab wurde bereits ausgiebig mit Blumen geschmückt. Nach einiger Zeit marschieren die Nachtwölfe mit einem Blumenkranz in den Friedhof, sie legen den Kranz nieder und gehen auf die Knie. Es folgt ein orthodoxes Gebet. Von der Polizei keine Spur mehr.

Der UdSSR Siegestag verlief ruhig und ohne deutlich sichtbare Propaganda. Das für den Angriff auf die Ukraine stehende Z war nicht zu sehen. Ein Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt sagt: «Wir sind zufrieden mit dem Einsatz, es verlief friedlich.»

Beim Verlassen des Friedhofs will ein Mann eine Russlandfahne aus seiner Tasche ziehen. Eine Frau mahnt ihn: «Pack die wieder ein, sonst haben die noch den falschen Eindruck!»