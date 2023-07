Tagung Ukraine im Fokus: Tropeninstitut empfängt hochrangige Delegationen Am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Allschwil war unter anderem der stellvertretende ukrainische Gesundheitsminister zu Gast. Bei den Treffen ging es darum, wie die Gesundheitsversorgung des kriegsversehrten Landes verbessert werden kann.

Ungewohnte Flaggen vor dem Neubau des Swiss TPH im Allschwiler Bachgraben. Bei den Treffen ging es um Ukraine-Hilfe. Bild: Benjamin Wieland

Das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) in Allschwil zeigt Flagge. Vor dem Neubau in Allschwil wehen, neben den Fahnen von Basel-Stadt und Baselland, auch jene der Ukraine und der USA. Wie zu vermuten, hat die Beflaggung mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.

In den vergangenen Wochen waren Projektpartner aus den beiden Ländern in Allschwil zu Besuch, unter anderem der stellvertretende Ukrainische Gesundheitsminister Serhii Duvrov, wie das Swiss TPH auf Anfrage mitteilt. Vergangene Woche wiederum konnte das «Tropeli» Delegationen aus der Ukraine und von USAID begrüssen.

Delegation stattet auch Unispital Besuch ab

USAID ist die Behörde der Vereinigten Staaten, welche die Leitlinien der Entwicklungszusammenarbeit der USA definiert. USAID finanziert ein Projekt, bei dem es darum geht, zu erörtern, wie das öffentliche Gesundheitswesen der Ukraine die Herausforderungen des Kriegs meistern kann. Im Fokus stehen die Bedürfnisse von Vertriebenen.

Der Besuch von Serhii Duvrov wiederum fand im Rahmen des Medical Education Development Projects (MED) statt. Die ukrainische Delegation interessiert sich für die medizinische Ausbildung in der Schweiz. Duvrov wurde auch vom Universitätsspital Basel begrüsst.