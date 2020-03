Taktausdünnung wegen Corona: Weniger Trams und Busse in der Region Basel ab nächster Woche

Bei den SBB wird das Angebot landesweit schon ab Donnerstag reduziert. Bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB), der Baselland Transport AG (BLT) und der Autobus AG Liestal (AAGL) sind die Vorbereitungsarbeiten für einen neuen ausgedünnten Fahrplan noch im Gang, wie es bei den BVB am Dienstag auf Anfrage hiess.

Gelten soll der neue Fahrplan nach Auskunft der BVB ab Anfang der kommenden Woche. Der definitive Entscheid soll noch diese Woche gefällt werden. Wie das neue Angebot aussehen wird, wollen die Verkehrsbetriebe frühzeitig bekannt geben.

Tramlinien 3 und 8 fahren weiter

Festhalten wollen die BVB vorderhand an ihren beiden grenzüberschreitenden Tramlinien 3 und 8. Diese fahren weiterhin über die Landesgrenze hinaus an ihre Endstationen in Frankreich respektive Deutschland. Im internationalen Bahnverkehr mit der Schweiz gibt es dagegen keine grenzüberschreitenden Verbindungen mehr. Auch der grenzüberschreitende Busverkehr wurde eingestellt.

Betreffend der grenzüberschreitenden Linien 3 und 8 halte man sich an die Weisungen des Bundes, halten die BVB fest. Sollte sich die Ausgangslage ändern, werden man entsprechend handeln und den Fahrplan anpassen.