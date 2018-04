Im Gläbbergässli geht es diese Woche um Medien, Basler Medien, um konkret zu sein. Moderatorin Tamara Wernli verlässt TeleBasel und Christoph Blocher verkauft die BaZ nach Zürich, was die Tageswoche in Emotionen versetzt. Kolumnist Niggi Drechsler hat sich so seine Gedanken gemacht.