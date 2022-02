Tanz Swiss Dance Days in Basel: Auf Absätzen in die Achtziger Die Swiss Dance Days eröffneten am Mittwoch mit Marco Berrettinis «Sorry, do the tour. Again!» in der Kaserne Basel – einem anspruchsvollen Stück, das Geduld forderte.

Disco in Rot: Marco Berrettinis «Sorry, do the tour. Again!» zvg / Cyril Porchert

Ein Discotrip, der nicht mehr endet: Zur Eröffnung der Swiss Dance Days am Mittwochabend lud die Kaserne Basel zum Tanzmarathon in die Reithalle ein. Marco Berrettini, italienischer Choreograf und ehemaliger Discotänzer, zeigte mit «Sorry, do the tour. Again!» eine in warmen Rottönen ­gehaltene Inszenierung mit Soundtrack aus den Achtzigern, immer im Rhythmus bekannter Songs von Donna Summer, Gloria Gaynor oder Michael Jackson.

Zu Beginn gleicht die Inszenierung noch einem absurden Tanzcontest mit Menschen jeglichen Alters und Geschlechts, alle mit ihrer individuellen Körper- und Tanzsprache. Schon bald aber wächst die vermeintlich heterogene Truppe zusammen, bewegt sich gemeinsam statt gegeneinander.

Der Discomarathon wird zum wirren Spiel ohne Ende

Die Choreografie erinnert an die Ansprache von Regierungspräsident Beat Jans, der vor der Performance von der verbindenden Kraft des Tanzes sprach: «Tanz verbindet Generationen», sagte er. «Er berührt die Menschen, ganz egal, welche Sprache sie sprechen.»

Miteinander spricht hier denn auch kaum jemand, und wenn, dann meist in Songzitaten: «I don’t believe you want to get up and dance» oder «Don’t stop till you get enough» – manches passt zur Szenerie. Andere Zeilen wie «Oh baby, oh, oh, oh» sind in trockenem, ja gelangweiltem Vortrag nur noch absurd komisch. Das Publikum – darunter zahlreiche Kulturschaffende aus der Schweiz und dem Ausland – war amüsiert.

Es hätte denn auch alles dafür gesprochen, dass aus dem Mix aus Tanznummern und eingängigen Songs eine Show wird, die einem breiten Publikum gefällt. Allerdings hat sich Berrettini in seiner Arbeit viele Längen erlaubt. Der anfänglich amüsante Disco­marathon wird zum wirren Spiel, das kein Ende mehr findet.

Schwieriger Einstieg in ein spannendes Festival

Leider mussten die Tänzerinnen und Tänzer auch die Verzögerungen zu Beginn des Abends ausbaden. Erst mit einer Verspätung von einer ­guten halben Stunde konnte die Veranstaltung beginnen. Schuld waren wohl unterschiedliche Zeitangaben auf Tickets und im Programm. So sass ein grosser Teil des Publikums schon eine ganze Weile auf seinen Plätzen, ehe es mit den drei ­Eröffnungsreden losging.

Ein schwieriger Einstieg in ein Festival, das viel verspricht. Gut möglich, dass das Programm der kommenden Tage mehr zu bieten hat. Es wäre zu hoffen, dass nicht nur Kulturschaffende darauf ansprechen.