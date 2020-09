Tarek Abu Hageb über sein provokatives Kunstwerk: «Aylan schwebt jetzt über dem Wasser»

«Das Bild begleitet mich seit fünf Jahren», sagt Abu Hageb. Platziert ist die Wandmalerei ziemlich mittig auf der Schwarzwaldbrücke, hoch über dem Rhein. Mit dem Werk wolle er einerseits zeigen, wie gut es uns hier gehe, andererseits sei es ein «Dankbarkeitssignal». «Niemand, der flüchtet, verlangt vorerst nach Kunst», so Abu Hageb, dessen Vater seine Heimat damals auch verlassen hat.

Fünf Jahre ist es her, als die Aufnahmen des an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmten Leichnams von Aylan Kurdi die ganze Welt bewegten. Der zwei Jahre alte syrische Junge ertrank auf der Flucht. Auch sein älterer Bruder und seine Mutter kamen ums Leben. Das Bild, das Menschen unter die Haut ging, wurde schon mehrfach von Künstlern verwendet. Auf dem Fussgängersteg der Eisenbahnbrücke, auf welchem seit dem 27. Juli eine sogenannte Streetart-Meile entsteht, hat der Künstler Tarek Abu Hageb das Motiv jetzt auf 20 Quadratmetern wieder aufgegriffen.

Umso dankbarer sei er, sich in der Kunst verwirklichen und das tun zu können, was er am liebsten tue. Tarek Abu Hageb ist Vater von vier Kindern, sein jüngster Sohn ist vier Jahre alt. «Wenn ich meinen Kleinen von hinten im Bett liegen sehe, sieht er gleich aus wie Aylan», das gehe ihm als Vater schon sehr nahe.