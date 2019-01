Jene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die Strassenfasnacht verboten wurde. Eine enorm schwierige Periode für die Menschen hier, der feindliche Nachbar war nur ein paar Schritte entfernt: Am Badischen Bahnhof hing die schwarz-weiss-rote Fahne des Deutschen Reichs. Entsprechend entstanden sehr gute Plaketten, die auch auf das Verbot anspielten, und gegen Ende des Krieges, dass es bessert, dass Hoffnung aufkommt. Eine klare Message.

Man muss natürlich auf dem Laufenden sein, indem man etwa Zeitung liest, viel recherchiert. Ausserdem schaue ich mir immer alte Plaketten an. Sie sind ein Zeitzeugnis. Dieses Element darf man beim Entwerfen nicht ausser Acht lassen. Da kann man viel herauslesen. Wie es den Leuten damals ging, was sie beschäftigte.

Nicht nur. Ich brachte bereits als Kind Plakettenideen aufs Papier. Ein Bubentraum also, der in Erfüllung geht, zum zweiten Mal. Damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist von vielen Faktoren abhängig, dass man gewählt wird.

In der Silvesternacht lag ich leider krank im Bett, von dem her war es jetzt nicht ein wahnsinnig emotionaler Abschied (lacht).

Loslassen ist immer schwierig. Menschen halten gerne an etwas fest, wenn es eine positive Auswirkung auf ihr Leben hat. Aber ich sehe es auch so: Abschied nehmen bedeutet jeweils neue Chancen.

Abschied nehmen gehört zum Leben. Warum fällt das Menschen so schwer? Es ist ja nicht per se negativ, bedeutet auch, dass etwas Neues beginnt.

Herr Moussalli, was ist das Thema?

Die vergangenen Jahre habe ich die Messe nicht mehr besucht. Aber daran sind viele Kindheitserinnerungen geknüpft. Mich faszinierten als Bub immer die Gastländer, das Eintauchen in eine fremde Welt. Und der letzten Ausgabe werde ich sicher beiwohnen, auch mit einer gewissen Wehmut. Schliesslich ist es die Mutter aller Messen, ein Stück Basel. Das ist etwas Einschneidendes, dass jetzt damit Schluss ist.

Das Ende der Muba war im Sommer, als ich die Plakette entwarf, sehr akut. Den Ändstraich wollte ich schon länger thematisieren. Das liess sich gut kombinieren, weil es sich bei Beidem um Abschied dreht. Aber eben auch, dass es nach jedem Abschied weiter geht. Das symbolisiert der Strassenwischer am rechten Rand.

Der Ändstraich wurde noch nie auf einer Plakette thematisiert. Warum eigentlich? Der Abschied von der Fasnacht markiert auch die Zeit der Vorfreude.

Das habe ich mich auch gefragt. Es ist ein sehr emotionaler Moment.

Wie geht es Ihnen jeweils dabei? Sie sind ja Tambour bei den Alte Stainlemer.

Der Abschied fällt immer schwer. Aber im vergangenen Jahr war ich fast schon froh, als ich zuhause war, in der Wärme. Die Fasnacht war wegen der Kälte anstrengend gewesen, sehr zehrend. Ich befand mich am Limit, das fuhr mir in die Knochen.

Was gehört zu Ihren ersten Fasnachtserinnerungen?

Mein Grossvater wohnte direkt am Marktplatz. Als kleiner Bub hatte ich also immer eine super Aussicht auf den Morgestraich. Das war grossartig. Auch mein erstes Kostüm: Da habe ich aus alten Krawatten meines Grossvaters ein Krawattenmonster gebastelt. Ich ging sehr stolz auf die Strasse.

Sie sind in Basel stark verwurzelt. Ihr Name aber verrät: Ihre Wurzeln liegen auch woanders, in Syrien.

Genau. Meine Mutter ist Baslerin, mein Vater kam mit 18 Jahren als Student nach Basel – und kehrte nicht mehr nach Syrien zurück. Ich selber war noch nie dort. Dafür in Ägypten: Nach meiner ersten Plakette im 2015 lud mich die Schweizer Botschaft in Kairo dazu ein, vor Ort einen Kurs zum Thema Laternenmalerei durchzuführen – ich bin ja auch Laternenmaler. Das war ein schöner Berührungspunkt mit der arabischen Welt, eine eindrückliche Erfahrung.