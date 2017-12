«Die Befehlsverweigerung ist nicht akzeptabel», schreibt SP-Grossrat Jörg Vitelli in einer Medienmitteilung. Im März 2017 hat der Basler Grosse Rat in einer Motion mit grosser Mehrheit den Regierungsrat verpflichtet, das GA und Halb-Tax Abo auf der neuen 3er-Tramverlängerung ins elsässische Saint-Louis zu akzeptieren.

Passiert ist gar nichts. Wie beim 8er-Tram ins deutsche Weil am Rhein gilt von den Schweizer Abos auch ins Elsass nur das U-Abo. Stattdessen seien «prohibitive grenzüberschreitende Anschlussbillette geschaffen» worden. Verantwortlich dafür macht Vitelli neben der Regierung das Bau- und Verkehrsdepartement – indirekt also seinen Parteifreund, dessen Vorsteher Hans-Peter Wessels (SP). Der dürfte froh gewesen sein, dass der Ärger um das 3er-Tram mit der Einweihung endlich vorbei ist. Dem scheint nicht so.