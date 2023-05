Tarifverbund Homeoffice auch nach der Pandemie: Das U-Abo leidet Der Öffentliche Verkehr in der Region hat sich noch nicht von Corona erholt: 2022 lagen die Fahrgastzahlen noch immer deutlich unter Vor-Pandemie-Niveau. Für den Tarifverbund Nordwestschweiz ist klar: Homeoffice ist und bleibt ein Thema.

Weniger Fahrgäste: Vor allem die Trams im städtischen Verkehr (im Bild der Basler Marktplatz) sind schlechter besetzt als vor der Pandemie. Bild: Kenneth Nars

Der Öffentliche Verkehr in der Region Basel hat sich (noch) nicht von der Pandemie erholt: Die im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) zusammengeschlossenen Transportunternehmen haben 2022 knapp 205 Millionen Fahrgäste transportiert. Das sind zwar rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch 15 Prozent weniger als 2019. Dies teilt der TNW am Mittwoch mit. Damit bestätigt sich im Detail, was TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck im März im grossen bz-Interview bereits in groben Zügen skizzierte.

Auch die U-Abo-Verkäufe erholen sich, sind aber ebenfalls noch weit vom Niveau von vor der Pandemie entfernt. Laut einer Umfrage des TNW vom Sommer 2022 verbrachten immer noch 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice. Zahlreiche Kundinnen und Kunden hätten aufgrund der veränderten Bedürfnisse Einzelbillette anstatt wie früher das U-Abo gekauft.

ÖV in der Stadt leidet stärker als auf dem Land

Die Baisse zeigt sich laut TNW vor allem in städtischen Gebieten: Insbesondere auf dem Tramnetz würden die Fahrgastzahlen deutlich unter Vor-Corona-Niveau liegen. Neben dem Verbleib im Homeoffice steht der ÖV in der Stadt in starker Konkurrenz zu anderen Fortbewegungsmitteln, neben traditionellen wie dem Velo sind das neuartige wie E-Bikes oder E-Trottis. Auf dem Land leiden die Transportunternehmen weniger, weil hier der hohe Anteil an Schülern und Jugendlichen im ÖV stabilisierend wirke.

Der TNW hat sich zum Ziel gesetzt, den Marktanteil von 2019 und den damaligen Kostendeckungsgrad in der Periode 2023 bis 2026 wieder zu erreichen. Dazu seien strategische Handlungsfelder in den Bereichen Tarife, Kundenbindung und grenzüberschreitender öffentlicher Verkehr definiert worden, heisst es in der Mitteilung vielsagend.

U-Abo ist neu trinational gültig

So wird etwa die seit 2021 laufenden Probephase der gegenseitigen Abo-Anerkennung mit der Saint-Louis-Agglomération im Gebiet des Distribus per Juni 2023 in den Regelbetrieb überführt. Damit wird das U-Abo nun, zusammen mit der bestehenden Gültigkeit in den grenznahen Zonen des Verkehrsverbunds Lörrach, definitiv trinational gültig.

Erst im April kündigte der TNW zudem eine Erhöhung der U-Abo-Preise auf den kommenden Fahrplanwechsel im Dezember an. Das Monats-U-Abo für eine erwachsene Person kostet künftig 86 statt wie bisher 80 Franken. Beim Jahres-Abo hat sich der TNW bewusst für einen geringeren Aufschlag entschieden; dieser beträgt nur zwei Franken pro Monat, also 24 Franken pro Jahr. Der Preis liegt neu bei 824 Franken und ist im Verhältnis nochmals etwas günstiger als das Monatsabo. Die Idee dahinter: Es sollen sich wieder mehr Personen gleich für ein Jahresabo entscheiden.