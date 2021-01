Taxibetriebe büssen bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes ein – dennoch gelten sie in Basel nicht als Härtefälle

Doch das ist in Schaufelbergers Augen nicht das Hauptproblem. Vielmehr sei es inakzeptabel, dass Taxibetriebe nicht in die Liste der Betriebe mit Anrecht auf Härtefallunterstützung aufgenommen würden. Um auf diesen Punkt aufmerksam zu machen, hat er sich jüngst an die Regierung gewandt. Nicht zuletzt betont Schaufelberger, dass die Taxibetriebe im Baselbiet als Härtefälle gälten, während dies im Stadtkanton nicht so sei.

Einen ersten Schritt hat die baselstädtische Regierung gestern bereits getan. In einer Mitteilung liess sie verlauten, dass die Taxibewilligungsgebühren für das Jahr 2020 rückwirkend um die Hälfte gekürzt würden. 700 Franken kostet die Bewilligung jährlich. Nichts im Vergleich zu den Einbussen, die auch 22er-Taxifahrer Vladimir Janicijevic verkraften muss. 25 bis 30 Prozent des gewöhnlichen Umsatzes erwirtschafte er momentan.

Er ist an diesem Donnerstagnachmittag ebenfalls bereits acht Stunden an der Arbeit. Nur eine Transportfahrt habe er in dieser Zeit absolviert. Janicijevic kämpft als Selbstständiger vor allem mit der Ungewissheit. Dass seine Branche im Falle eines Dritten Weltkrieges einbrechen würde, habe er sich schon ausgemalt. «Aber dass so etwas wie Corona kommt – das hätte ich nicht einmal im Albtraum erwartet.»

Die Autogrösse wird zum unvermuteten Faktor

Was die Hygienemassnahmen betrifft, glaubt Janicijevic nicht, «dass wir jemals wieder so wie früher Taxi fahren». Aber so weit müsse er noch nicht denken. Vorerst stehe die tägliche Not im Vordergrund: «Wenn keine Hilfe kommt, werden die Taxibetriebe nicht überleben.» Kurz vor der Pandemie habe er in ein neues Auto investiert, um grössere Gruppen transportieren zu können. Dass ihm dies nun zum Nachteil werden könnte, hätte er nie gedacht.

Aber die jetzige Hauptkundschaft bestehe aus Betagten, die teils Mühe hätten, in das höher gelegene Auto einzusteigen. Und grosse Gruppen seien momentan schlicht nicht unterwegs. Entsprechend, sagt Schaufelberger, sei auch zu beobachten, dass die Minicabs nun öfters gebucht würden als grössere Wagen.