Technikpanne Wann kommt denn nun mein Tram? Die BVB kämpfen mit technischen Problemen der Anzeigetafeln Seit einigen Tagen spinnen die Anzeigetafeln der BVB. Sie zeigen Fragezeichen oder unleserliche Verbindungen und Zeiten an. Das Problem scheint noch nicht gelöst zu sein.

Die technischen Störungen sind nicht zu übersehen. Twitter

Am 1. Juli waren die ersten Twitter-Nutzerinnen und Passagiere der BVB leicht irritiert. So zeigten die Anzeigetafeln Fragezeichen an und schienen auch sonst einige technische Störungen zu haben.

Die BVB «arbeiten mit Hochdruck» daran, das technische Problem zu beheben und reagieren online auf jeden Tweet zum Thema. Anstelle des blinkenden Tram-Symbols wird auf den Anzeigen derzeit ein Fragezeichen angezeigt.

Die Twittergemeinschaft nimmt es mit Humor, wie eine Übersicht zeigt:

Na, wann kommt der 2er?

Ich weiss es nicht... und die @BVB_BaselStadt anscheinend auch nicht ¯\_(ツ)_/¯ ;P pic.twitter.com/XpgMJGGzRn — Yuuki BAY-BAY 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️♠️ (@miomiaus) July 5, 2022

Wann kommt denn der 14er der @BVB_BaselStadt? In einer Folge die drei Fragezeichen! 🤭😅😉 pic.twitter.com/cEOw5UxXrH — Dominic Degen (@DegenDominic) July 3, 2022

hier fragt die anzeigetafel wie lange du warten willst bzw ob du sicher bist, ob du mit 8er/11er/16er fahren möchtest pic.twitter.com/qZ1RNUY6MR — Rejeka Gerster (@RejekaGerster) July 1, 2022

@BVB_BaselStadt Warum ist hinter jeder Zahl auf der Anzeige ein Fragezeichen? Und wenn das Tram kommt, blinkt s sogar? pic.twitter.com/kNZzV1DHLF — christian mueller (@ch_mueller_FUK) July 1, 2022

Was ist hier mit euren Schilder los @BVB_BaselStadt pic.twitter.com/WWpiek5zgM — Matthew Todd (@Matthew29158260) July 1, 2022