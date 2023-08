Technoparade in Basel Beat on the Street lässt die Menschen nach vier Jahren wieder tanzen Nach vierjähriger Pause ist die Technoparade am Kleinbasler Rheinbord wieder zurück. Wegen der Coronapandemie mussten sich Fans des alle zwei Jahre stattfindenden Umzugs mit elektronischer Musik in Geduld üben. Am Samstag war es wieder so weit.

Beat on the Street 2023 Juri Junkov

Vier Jahre Pause musste das Techno-Festival «Beat on the Street» in Basel erdulden. Am Samstag ging es endlich wieder los. Bei happiger Hitze begaben sich Tausende Feierlustige freudvoll an die Parade dem Kleinbasler Rheinufer entlang.

Mit viel nackter Haut und noch mehr Flüssigem liess sich die Temperatur einigermassen gut ertragen. Am wichtigsten war aber den Besuchern, dass der «Beat» überhaupt wieder stattfand.