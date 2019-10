Tee trinken und gute Schuhe: Das sind die Regen-Tipps der Messe-Standbetreiber

Das Wetter spielt heuer an der Basler Herbstmesse nicht ganz mit. Aber egal, wir lassen uns den Spass nicht verderben! Die Hände wärmen wir am Glühwein, die Füsse sind in Gummistiefel gepackt, und das Regenmänteli hängt auch schon bereit.

Wie trotzen Sie dem Regen an dr Mäss? Schicken Sie uns Ihr «regenfestes» Foto mit Ihrem Namen und Adresse an verlosung@bzbasel.ch. Die zehn besten Einsendungen nehmen am Leser-Wettbewerb teil. Einsendeschluss ist der 5. November um 12 Uhr. (bz)