Teilrevision Weil mehr Hunde zubeissen: Neuen Halterinnen und Haltern aus Basel droht wieder Erziehungskurspflicht Seit Hundehalterinnen und Hundehalter nicht mehr an Erziehungskursen für ihre Vierbeiner teilnehmen müssen, mehren sich gemeldete Vorfälle mit aggressiven Hunden und Bissverletzungen. Deshalb will Basel-Stadt nun eine Kurspflicht für Ersthalterinnen und Ersthalter einführen.

Zum Schutz von Tier und Mensch: In Basel-Stadt sollen neue Halterinnen und Halter zur Teilnahme an einem Hundeerziehungskurs verpflichtet werden. Symbolbild: Urs Jaudas

Fast 6000 Hunde leben in Basel, jährlich kommen im Schnitt 200 weitere hinzu. Das führt im dicht besiedelten Stadtraum immer wieder zu Verteilungskonflikten um Grünflächen und Flussufer – wo Badegäste, Spaziergänger, Velofahrerinnen, Kinder und Hunde einander zwangsläufig ab und zu in die Quere kommen.

Alles halb so wild. Wären da nicht immer mehr unerfahrene Hundehalterinnen und Hundehalter, die in stressigen Situationen die Kontrolle über ihre Vierbeiner verlieren. Denn seit 2017 müssen Hundebesitzer – mit Ausnahme bewilligungspflichtiger Rassen wie Bullterrier, Rottweiler, Dobermann oder Dogo Argentino – keine Theorie- und Praxiskurse zur Erlangung des sogenannten Sachkundenachweises mehr besuchen.

Kurspflicht beim ersten Hund

Das will die Basler Regierung nun ändern und vom 12. September bis 12. Dezember eine öffentliche Vernehmlassung zu einer geplanten Teilrevision des kantonalen Hundegesetzes durchführen. Neu sollen Ersthalterinnen und Ersthalter zur Teilnahme an einem praktischen Hundeerziehungskurs verpflichtet werden. Denn gerade in diesen Kursen können potenziell aggressive Hunde identifiziert und ihre Besitzerinnen und Besitzer auf einen entsprechenden Umgang vorbereitet werden.

Basel-Stadt wäre nicht der einzige Kanton, der nach Abschaffung der Kurspflicht durch das Bundesparlament, diese auf kantonaler Ebene wieder einführt. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist in vielen anderen Kantonen wie Luzern oder dem Thurgau bereits umgesetzt worden. Der Grund ist überall derselbe: Eine Zunahme gemeldeter Vorfälle mit aggressiven Hunden und Bissverletzungen seit Abschaffung des Hundekursobligatoriums. Betroffen sind davon nicht nur Menschen, sondern vor allem auch Artgenossen.

Mensch und Tier schützen

«Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die öffentliche Sicherheit, die Tierseuchenprophylaxe und den Tierschutz wird eine kantonale Wiedereinführung des Praxiskurses für notwendig erachtet», schreibt der Basler Regierungsrat in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Das Gesundheitsdepartement habe deshalb einen teilrevidierten Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der die Sachkundenachweispflicht für Ersthundehalterinnen und -halter vorsehe. Diese müssten innerhalb eines Jahres nach Erwerb ihres Hundes den Nachweis einer praktischen Ausbildung erbringen.

Wie genau Art und Umfang der praktischen Ausbildung aussehen werden, teilt der Regierungsrat an dieser Stelle nicht mit. Aber immerhin so viel: Die Einzelheiten wolle er auf Verordnungsstufe regeln und dabei «eine möglichst einfache und pragmatische Regelung in Anlehnung an andere Kantone» finden.