Telebasel sucht eine neue Führung – und nimmt sich Zeit

Die Vakanzen sind zwar seit Mitte Jahr bekannt, doch die Suche nach Nachfolgern dauert an. Und dies, obwohl Stiftungsratspräsident Niggi Tamm noch im Herbst signalisierte, dass die Besetzungen zügig an die Hand genommen werden sollen. Erst vor rund einem Monat hat Telebasel die Stellen jedoch ausgeschrieben, in diesen Tagen finden die ersten Gespräche mit Bewerbern statt.

Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass zwei der drei Mitglieder der eingesetzten Berufungskommission selbst auch erst frisch in den Stiftungsrat gewählt worden sind. Der branchenfremde Matthias Böhm, Geschäftsführer Pro Innenstadt, gehört zwar bereits seit 2012 dem Gremium an. Die neuen Fachfrauen Elisabeth Pestalozzi, Ex-SRG-Journalistin und Kommunikationsleiterin der Christoph Merian Stiftung (CMS), sowie Caroline Thoma, ex-Verlagsfachfrau und Consulting-Unternehmerin, wollen jedoch zunächst eine Betriebsanalyse vornehmen, bevor sie die Stellen besetzen.

Vakanzen haben Auswirkungen auf das Programm

Im Hintergrund hält sich Niggi Tamm, der seit Jahren der Delegation des Stiftungsrates angehört und in den vergangenen Jahren in die strategische Planung eingebunden war. Eile ist jedoch auch seine Sache nicht; so sind weder Bornhäusser und Müller aus dem Handelsregister gelöscht, noch die Stiftungsrätinnen Thoma und Pestalozzi eingetragen.

Die Dauervakanzen bleiben allerdings nicht ohne Folgen auf das Programm. So ist etwa auch die interne Manöverkritik zum Schluss gekommen, dass der Sender bei den Basler Gesamterneuerungswahlen nicht brillierte.