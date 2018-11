Dass ab Juni 2019 nicht mehr telefoniert werden kann, ist beschlossene Sache: Die Swisscom stellt den Betrieb aller öffentlichen Telefonapparate ein und baut bis im Frühjahr die Kabinen in der Region ab. Und dass in den Telefonkabinen am Barfi ab dann nicht mehr telefoniert werden kann, empfindet die Basler Bevölkerung im Handyzeitalter auch nicht als weiter schlimm. Doch dass das Häuschen mit den charakteristischen Spitzdächern ganz aus dem Stadtbild verschwindet, gleicht einer kleinen Tragödie: Seit Jahrzehnten ist der Platz bei den Kabinen der Treffpunkt fürs Ausgangsvolk in der Innenstadt. Warum also die Kabinen nicht umnutzen, damit sie bestehen bleiben können?

Vor rund einem Monat fragte die bz ihre Leser, wie die Telefonkabinen am Barfi weiterbetrieben werden könnten. Rund 70 entsprechende Vorschläge gingen daraufhin innert einer Woche ein. Von Realistischem wie einer Büchertauschbörse oder einer Handyaufladestation bis hin zu verspielt-fantasievollen Ideen wie einem Mini-Ozeanium oder einer Zeitmaschine wurde alles genannt.